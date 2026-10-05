Bombola sotto la statua del David a Firenze ma senza gas, falso allarme: ripresa la circolazione

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È stata ritenuta inoffensiva la bombola di gas ritrovata sotto la copia della statua del David di Michelangelo a Firenze. L’allarme sarebbe stato lanciato alle 7:30 di lunedì 5 ottobre con una telefonata di un’operatrice dell’Alia, Azienda per i Servizi Ambientali, che ha avvertito della presenza di un oggetto anomalo a Piazzale Michelangelo. Dopo i controlli degli artificieri, è stato attestato che la bombola fosse da cucina e che non era presente gas all’interno.

Bombola di gas sotto la statua del David a Firenze, cosa sappiamo

Come riporta La Nazione, la donna, durante l’orario di servizio, avrebbe chiamato il 112 dopo la scoperta.

L’intervento degli artificieri, come riferito da ANSA, sarebbe iniziato intorno alle 9.30.

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L’area è stata messa in sicurezza.

Sono stati effettuati tutti gli accertamenti e le verifiche del caso per fare chiarezza sulla natura dell’oggetto segnalato

Con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, si indaga sull’autore del gesto.

Come riferito dall’ANSA, dopo tutti i controlli del caso, la bombola di gas “è stata ritenuta inoffensiva”.

Gli artificieri avrebbe constatato che la bombola è di quelle da cucina ed era senza gas.

Il Corriere della Sera aggiunge la presunta presenza di cavi elettrici legati alla bombola.

I falsi allarmi a Firenze

Nel novembre 2015 ci furono due episodi a Firenze di falsi allarmi bomba.

Il primo scattò in Piazza della Repubblica, in pieno centro storico della città toscana, per il ritrovamento di uno zainetto abbandonato.

A pochi metri, in via Orsanmichele, venne ritrovata una valigetta su un marciapiede.

In entrambi i casi gli artificieri costatarono che non c’era nulla di sospetto o pericoloso.

Come ricorda Fanpage, nel 2025 altri due allarmi vennero lanciati.

Il primo avvenne il 13 agosto per il ritrovamento di uno zainetto nei pressi del confessionale della chiesa di Santa Maria Maggiore.

Il secondo, ad aprile, per un pacco vicino alla sinagoga di Piazza D’Azeglio.

In entrambi i casi venne escluso si trattasse di ordigni esplosivi.

La storia della copia del David di Michelangelo

A Firenze sono presenti due copie del David di Michelangelo, repliche ufficiali realizzate per sostituire l’originale ed esporla nello spazio pubblico originario o in altri luoghi.

Oltre a quella di Piazzale Michelangelo, copia in bronzo di Clemente Papi, c’è una statua in marmo in Piazza della Signoria nel punto esatto in cui l’originale fu esposto dal 1504 al 1873.

L’originale David di Michelangelo si trova all’interno della Galleria dell’Accademia.