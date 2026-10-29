Bombolone alla crema per uccidere il cugino per l'eredità, 76enne arrestato e accusato di premeditazione

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

I carabinieri di Reggio Emilia hanno arrestato un 76enne con l’accusa di aver ucciso con premeditazione il cugino di 74 anni, di cui era tutore legale, per ottenerne l’eredità. L’uomo avrebbe somministrato di nascosto un bombolone alla crema alla vittima, affetta da una grave disfagia che le imponeva una dieta esclusivamente liquida, provocandone la morte per soffocamento.

Un bombolone alla crema usato come arma

A Reggio Emilia un uomo di 76 anni è stato posto agli arresti domiciliari su ordinanza del Gip con la pesante accusa di omicidio volontario premeditato ai danni del cugino di 74 anni. La vittima, affetta da una severa forma di disfagia e da una condizione di non autosufficienza che richiedeva un piano alimentare fluido salvavita, è deceduta il 27 giugno scorso all’interno della struttura residenziale in cui era ospitata.

Secondo le ricostruzioni degli investigatori coordinati dalla Procura di Reggio Emilia, come riportato da TgCom 24, l’indagato, che ricopriva il ruolo di tutore legale dal 2009 ed era pienamente consapevole dei rischi clinici, avrebbe introdotto di nascosto nella struttura diversi dolciumi, tra cui un bombolone alla crema.

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Il cibo solido, del tutto vietato dal quadro medico, ha provocato la rapida occlusione delle vie aeree e la morte per arresto cardiocircolatorio del 74enne.

L’eredità da 300mila euro dietro il soffocamento del cugino

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno rivelato che non si sarebbe trattato di una disattenzione, ma dell’ennesimo tentativo di somministrare cibi solidi alla vittima aggirando i controlli del personale della struttura. La mattina del delitto, l’indagato si sarebbe allontanato verso la guardiola con la scusa di mostrare un rasoio elettrico per distrarre le operatrici socio-sanitarie.

Una volta riscontrate le difficoltà respiratorie del cugino, l’uomo non ha allertato tempestivamente i soccorsi: prima ha tentato di fargli ingerire una bevanda gassata per far scendere il boccone e soltanto in un secondo momento ha avvisato le infermiere, tacendo sulla somministrazione dei dolci fino al ritrovamento delle briciole sui vestiti della vittima.

Il movente sarebbe di natura economica: la vittima possedeva un patrimonio immobiliare superiore ai 300.000 euro, del quale il 76enne figurava tra i coeredi diretti.

Le contestazioni della Procura di Reggio Emilia

Il quadro indiziario raccolto tramite documentazione clinica, testimonianze e intercettazioni ha spinto la Procura a contestare al 76enne numerose aggravanti severe.

Oltre alla premeditazione, all’uomo vengono addebitati l’abuso dei doveri e dei poteri inerenti alla funzione di tutore legale, la minorata difesa e l’aver commesso il reato ai danni di una persona con disabilità certificata ricoverata in una struttura assistenziale.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato come l’anziano stesse cercando di condizionare le testimonianze dei familiari per concordare una versione dei fatti favorevole alla propria difesa. Per queste ragioni, il giudice ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari con il divieto assoluto di comunicare con persone esterne al nucleo familiare convivente e ai propri legali.