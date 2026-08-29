Bonaccini nella bufera per la frase sugli "ignoranti che votano a destra", scontro con Giorgia Meloni

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È scontro politico tra Stefano Bonaccini e Giorgia Meloni dopo alcune parole del presidente del Pd sugli elettori che negli ultimi anni hanno votato la destra in Italia e in Occidente. L’ex governatore dell’Emilia-Romagna ha sostenuto che Trump, Le Pen, Meloni, Salvini e Vannacci raccolgono in maniera maggioritaria consensi tra chi ha meno titoli di studio, vive nelle aree interne o nelle periferie e si trova in condizioni economiche peggiori. La premier ha interpretato quelle parole come un giudizio sprezzante verso milioni di elettori e ha accusato la sinistra di considerarli “ignoranti da compatire, quando non da rieducare”. Bonaccini ha respinto questa lettura, sostenendo che il suo fosse invece un monito rivolto proprio al centrosinistra.

Cosa ha detto davvero Bonaccini su chi vota destra

La polemica nasce da un intervento di Stefano Bonaccini ad Albenga dove, durante un intervento, ha fatto riferimento ai risultati elettorali registrati nell’ultimo decennio in diversi Paesi occidentali.

Il suo ragionamento riguardava il consenso ottenuto dalla destra in determinate fasce sociali. Secondo Bonaccini, scorporando il voto, emerge una maggiore presenza di elettori della destra “tra coloro che hanno un po’ meno titoli di studio”, tra chi si trova in difficoltà economica e tra chi vive nelle campagne, nelle aree interne e nelle periferie urbane.

ANSA

Come esempi ha citato il primo e il secondo successo di Donald Trump, la Brexit, Marine Le Pen e il voto italiano a favore di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e, in prospettiva, Roberto Vannacci.

Bonaccini non ha dunque tecnicamente detto letteralmente che “gli ignoranti votano a destra”. Piuttosto è questa la sintesi polemica con cui le sue dichiarazioni sono state rilanciate nel dibattito politico.

Meloni contro Bonaccini: “Non rispettate chi vota a destra”

Giorgia Meloni ha replicato a distanza al presidente del Partito Democratico pubblicando sui social il video con le parole pronunciate da Bonaccini.

La premier ha accusato l’avversario politico di riproporre un atteggiamento che attribuisce da tempo a una parte della sinistra: considerare più consapevoli e istruiti i propri elettori e guardare invece dall’alto verso il basso quelli del centrodestra.

“Quelli che votano per loro sono cittadini colti, consapevoli e intelligenti, mentre quelli che votano per noi sarebbero ignoranti da compatire, quando non da rieducare”, ha dichiarato Meloni.

La replica della premier

La presidente del Consiglio ha poi fornito una lettura politica opposta. Secondo lei, molti italiani hanno scelto il centrodestra perché hanno sperimentato “sulla loro pelle” gli effetti delle politiche della sinistra.

La premier ha quindi citato città considerate meno sicure, periferie dimenticate e confini senza controllo, accusando inoltre il centrosinistra di impartire “lezioni di morale” su come vivere, pensare e votare.

La conclusione è stata altrettanto polemica: “Quegli italiani votano a destra perché noi non chiediamo loro quanti titoli di studio abbiano prima di ascoltarli. Li rispettiamo”.

La replica di Bonaccini: “Era un problema della sinistra”

Da parte sua, Bonaccini ha controreplicato sostenendo che una parte del suo ragionamento sia stata estrapolata dal contesto.

Intervenendo a Coffee Break su La7, ha spiegato di non aver voluto dividere gli elettori tra persone istruite e persone ignoranti. “Il che non vuol dire che non ci siano plurilaureati che votano la Lega, Fratelli d’Italia o Vannacci”, ha precisato.

Il punto, secondo il presidente del Pd, era “completamente diverso”: capire perché in molti Paesi occidentali le fasce sociali che storicamente avrebbero dovuto rappresentare il bacino elettorale della sinistra si siano progressivamente spostate verso destra.

“La sinistra dovrebbe saper rappresentare più e meglio coloro che sono più in difficoltà economiche“, ha spiegato. E ha infine sintetizzato il messaggio parlando della necessità di costruire “una sinistra più popolare”.

Lo stesso concetto è stato ribadito sui social. L’ex presidente dell’Emilia-Romagna ha sostenuto di aver fotografato una realtà elettorale sfavorevole alla sinistra e di averla invitata a “togliersi la puzza sotto il naso”, senza diventare populista ma tornando a intercettare maggiormente le classi popolari.

Salvini, Tajani e Vannacci attaccano Bonaccini

La polemica non si è limitata allo scontro diretto tra Meloni e Bonaccini. Antonio Tajani ha definito le parole del presidente del Pd “un’offesa agli elettori e ai cittadini italiani che in maggioranza hanno votato per il centrodestra”.

Matteo Salvini ha parlato invece del “solito vizietto della sinistra”, aggiungendo che giudicare una persona sulla base del titolo di studio è, a suo avviso, un atteggiamento sbagliato.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha parlato di “idee confuse”, mentre il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti ha accusato la sinistra di avere un “complesso di superiorità” culturale, intellettuale e morale.

Duro anche Roberto Vannacci, che ha rivendicato il consenso proveniente proprio dalle categorie citate da Bonaccini. Il leader di Futuro Nazionale ha ricordato di essere figlio di un’operaia e di un camionista e si è detto “orgoglioso e fiero” del voto ricevuto da chi vive nelle periferie o attraversa difficoltà economiche.