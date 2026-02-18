Bonelli di AVS alla Camera mostra le lettere con minacce di morte a moglie e figlia: "Vi spareremo in testa"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il leader di Avs Angelo Bonelli ha ricevuto una serie di minacce di morte. Colpite dalle intimidazioni anche sua moglie e sua figlia. Il parlamentare ha parlato del caso alla Camera, mostrando in Aula alcune lettere che sono state recapitate a lui e ai suoi familiari. Il deputato, nel suo intervento, ha anche attaccato il ministro Matteo Salvini per avere associato il suo nome all’efferato omicidio di Quentin, il giovane francese picchiato a morte a Lione, vicenda per cui è implicato un gruppo antifascista transalpino.

Bonelli di Avs alla Camera rivela le lettere ricevute con minacce di morte

“Gravissimo leggere di leader di partito che mettono il simbolo di Avs sopra l’immagine dell’efferato omicidio di Quentin” e “mi riferisco anche al ministro Salvini”, ha esordito Bonelli in Aula.

“”Rischiamo – ha aggiunto – di diventare bersagli, noi ci sentiamo bersagli. In questi giorni io e Fratoianni abbiamo ricevuto gravissime minacce, tutte denunciate alla polizia”.

ANSA

Il leader di Avs ha mostrato uno degli scritti che gli sono stati recapitati: “Questa è una lettera che mi è stata recapitata” con “l’immagine di mia moglie e mia figlia” e “l’indirizzo di casa, minacce gravissime di morte col machete, mi tagliano la testa”.

“Questa – ha continuato mostrando un altro foglio – è arrivata pochi giorni fa, legata agli scontri di Torino, ‘prenderemo a martellate i vostri figli, vi spareremo in testa'”.

Il deputato verde ha fatto vedere un’altra lettera indirizzata alla sorella, citando il contenuto: “Quel lurido maiale di tuo fratello, lo appenderemo a piazza Maggiore a Bologna a testa in giù e gli staccheremo quella testa di merd*”.

Bonelli contro Piantedosi: “Ci ha trasformato in bersagli”

Bonelli ha chiesto una informativa del ministro degli Interni Piantedosi spiegando che “c’è la necessità di sapere quali iniziative intenda adottare per diminuire il livello della tensione politica”.

In particolare, l’esponente di Avs ha puntato il dito contro “l’uso improprio del ritorno delle Brigate Rosse” e ha aggiunto: “Sentire Piantedosi definirci complici degli scontri avvenuti a Torino, trasformandoci in bersagli, non è un modo di procedere”.

Infine, rivolgendosi ai più giovani, ha lanciato un appello: “Non cadete nella trappola della violenza, scendete in piazza pacificamente perché la non violenza è uno strumento rivoluzionario che disarma le menti e impedisce a chi ha una strategia di criminalizzare il dissenso e mettervi all’angolo”.

Il post Instagram del leader di Avs: “Ecco i messaggi che mi sono stati recapitati”

Bonelli ha pubblicato su Instagram alcune delle lettere intimidatorie ricevute, riportando alcuni stralci di testo: “Sarebbe bello vedere i vostri figli essere presi a martellate. Spero che un poliziotto, o chi per esso, mascherato da black vi faccia saltare il cervello con un colpo di pistola“.

Altre minacce: “Infame, delatore, terrorista, comunista di merd*, nemico della patria, terrorista… i sassi te li mettiamo al cul* e… ci pensiamo noi a te”. “Questo – ha riferito il deputato – è scritto in una lettera che mi è stata recapitata con tanto di foto della mia famiglia il giorno del mio matrimonio, con l’indicazione esatta dell’indirizzo di casa.

Il post di Salvini su Avs e l’omicidio di Quentin

Nelle scorse ore Salvini ha rilanciato sui suoi profili social il titolo di un articolo pubblicato da Il Giornale: “I sospettati del delitto Quentin ospiti d’onore di Avs a Roma“.

“Se confermato, sarebbe gravissimo”, ha commentato Salvini, riferendosi al titolo in questione.

Il Giornale ha scritto che i “legami tra l’Italia e il gruppo antifascista francese implicato nel pestaggio mortale del giovane Quentin a Lione sono molto più stretti di quanto si possa immaginare”.

“Non solo gli europarlamentari di Avs Ilaria Salis, Mimmo Lucano e la Cgil che hanno firmato un appello insieme agli esponenti della Giovane Guardia antifascista, ma Il Giornale ha scoperto un legame diretto ancor più grave e inquietante”, si legge sempre sulla testata.

È poi stato spiegato che il 12 ottobre 2024, il presidente dell’VIII municipio del Comune di Roma, Amedeo Ciaccheri di Avs, ha conferito una targa di riconoscimento, con il logo ufficiale del Comune, a Raphaël Arnault, fondatore de la “Jeune Garde Antifasciste”.

Ciaccheri ha poi incontrato un giovane, facendosi fotografare con lui. Il rappresentante di Avs, raggiunto telefonicamente da Il Giornale, non avrebbe smentito che quel giovane sia Jacques Elie Favrot, vale a dire l’assistente di Arnault. Favrot è accusato di aver preso parte al pestaggio mortale di Quentin.

Secondo quanto emerso sulla vicenda, la presenza dell’assistente parlamentare sulla scena dell’aggressione trasmessa da TF1 è stata confermata dalle testimonianze di almeno due persone vicine al collettivo Némésis.

Favrot, tramite il suo legale Bertrand Sayn, ha negato “formalmente di essere responsabile di questa tragedia”.