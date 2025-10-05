Bonifici istantanei dal 9 ottobre obbligatori per tutte le banche: cosa cambia per i clienti e i costi
Dal 9 ottobre entrano in vigore le nuove regole Ue sui bonifici istantanei: obbligo per le banche di offrirli e verifica automatica dell’intestatario
Dal 9 ottobre 2025 scatterà la seconda fase del regolamento Ue sui bonifici istantanei, una svolta importante per la sicurezza e la velocità dei pagamenti. Da quella data, tutte le banche e Poste Italiane saranno obbligate a offrire ai clienti la possibilità di inviare bonifici immediati e, soprattutto, di verificare in tempo reale che il nome del beneficiario corrisponda all’intestatario dell’Iban.
- Bonifici istantanei dal 9 ottobre obbligatori per tutte le banche
- La procedura di verifica: cosa cambia
- Cosa prevede il regolamento europeo
Bonifici istantanei dal 9 ottobre obbligatori per tutte le banche
Una misura che, come riporta ANSA, dal 9 ottobre renderà più sicuri i trasferimenti di denaro, riducendo errori e truffe sempre più frequenti.
La Banca d’Italia ha ricordato che il servizio è utile per pagamenti urgenti o per transazioni che richiedono una conferma immediata, come acquisti online, servizi on demand, o passaggi di proprietà tra privati.
La sede della Banca d’Italia
Grazie ai bonifici istantanei sarà possibile trasferire somme in meno di 10 secondi, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, con disponibilità immediata dei fondi.
La procedura di verifica: cosa cambia
La prima fase, in vigore dal gennaio 2025, aveva imposto alle banche l’obbligo di ricevere bonifici istantanei e di non applicare costi superiori a quelli tradizionali.
Ora arriva l’obbligo anche per l’invio, accompagnato dalla procedura di Verification of Payee (VoP), che confronterà i dati del beneficiario con quelli registrati dalla banca ricevente.
In caso di discrepanza, il sistema segnalerà l’errore al cliente prima della conferma del pagamento.
Le banche dovranno fornire una delle quattro risposte previste:
- Corrispondenza esatta,
- Corrispondenza parziale,
- Assenza di corrispondenza,
- Impossibilità di verifica.
Il cliente potrà comunque procedere, ma in tal caso la banca sarà sollevata da responsabilità in caso di errore o frode.
Secondo Bankitalia, le frodi legate ai bonifici sono cresciute del 61% nel 2024, raggiungendo un valore complessivo di 65,5 milioni di euro.
L’obiettivo della nuova normativa è proprio quello di limitare i raggiri, garantendo al contempo rapidità e sicurezza nei trasferimenti.
Cosa prevede il regolamento europeo
Il regolamento europeo stabilisce inoltre che i bonifici istantanei abbiano lo stesso costo dei tradizionali, senza alcuna commissione aggiuntiva.
Sarà possibile anche programmare bonifici futuri, con accredito immediato alla data stabilita, trasformando così questo strumento in una soluzione quotidiana per famiglie e imprese.
L’Associazione Bancaria Italiana (Abi) ha chiarito che l’obbligo interesserà anche le banche fuori dall’area euro, ma in tempi più lunghi: dal 9 aprile 2027.
Per accompagnare la transizione, l’Abi e le principali banche hanno predisposto una guida digitale con consigli pratici su come effettuare correttamente i pagamenti istantanei, evitando errori nella digitazione dell’Iban o nella compilazione dei dati.