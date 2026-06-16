Bonnie Tyler esce dal coma dopo un mese ma resta in terapia intensiva: "Condizioni ancora gravi"

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La cantante britannica Bonnie Tyler è uscita dal coma che le era stato indotto a seguito di una complessa operazione chirurgica d’urgenza. Tyler, 74 anni, è ricoverata in un ospedale in Portogallo. Le sue condizioni rimangono gravi, anche se i medici credono in una guarigione completa. Sarà però necessario molto tempo e lo staff della cantante ha quindi preferito rinviare tutti i concerti di questa estate al prossimo anno.

Bonnie Tyler è uscita dal coma

La famiglia e lo staff della cantante britannica Bonnie Tyler hanno aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute, peggiorate a seguito di un intervento chirurgico d’urgenza a maggio.

La cantante era stata messa in coma farmacologico per superare la parte più delicata della convalescenza postoperatoria, e i medici avrebbero deciso di svegliarla.

Le sue condizioni rimangono però piuttosto gravi, come scritto nel comunicato uscito sul sito personale dell’artista. I medici sarebbero però ottimisti riguardo a un recupero completo di Tyler, che si trova ora in terapia intensiva.

La convalescenza e i concerti annullati

Il comunicato sottolinea però anche che, per raggiungere la completa guarigione, sarà necessario molto tempo. Per questa ragione, saranno annullati tutti i concerti estivi di Bonnie Tyler.

Per il momento la decisione avrà effetto su tutti gli show previsti fino alla fine di agosto. Lo staff si è detto ottimista sulla possibilità che Tyler possa tornare a cantare a settembre.

“Ci scusiamo con tutti i fan di Bonnie e con i nostri partner per la delusione che questa decisione comporterà, ma siamo fiduciosi che capirete le circostanze difficili che ci hanno portati a prenderla” ha scritto lo staff della cantante.

La carriera di Bonnie Tyler

Bonnie Tyler ha avuto una lunga carriera, iniziata negli anni ’70, e arrivata all’apice negli anni ’80, con singoli come Total Eclipse of the Heart e It’s a Heartache.

Tyler ha continuato a cantare dal vivo e a pubblicare dischi fino a poco prima della sua operazione. Nel 2013 aveva rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest.

La sua fama e la sua rilevanza nella cultura popolare britannica l’hanno portata a diventare membro dell’Ordine al Merito dell’Impero Britannico nel giugno del 2022.