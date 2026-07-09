Bonnie Tyler morta a 75 anni in Portogallo, era uscita dal coma a giugno dopo una perforazione intestinale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La celebre cantante Bonnie Tyler, nota per canzoni di successo come “Total Eclipse of the Heart”, “Holding on for a Hero” e “It’s a Heartache”, è morta all’età di 75 anni in Portogallo. L’annuncio del decesso è arrivato con una nota pubblicata sul sito web della cantante, che a giugno era uscita dal coma, in seguito a una perforazione intestinale.

Morta la cantante Bonnie Tyler: la nota ufficiale

La notizia del decesso di Bonnie Tyler è ufficiale: a confermare la morte dell’artista è una nota pubblicata sul sito web della cantante.

“La famiglia e il team di Bonnie”, si legge nella nota, “sono affranti nell’annunciare che è improvvisamente scomparsa ieri sera (mercoledì 8 luglio, ndr) in un ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura. Rilasceremo un ulteriore comunicato a breve, ma per adesso chiediamo rispetto per la nostra privacy in questo momento di dolore”.

A giugno Bonnie Tyler era uscita dal coma

Nel mese di maggio, Bonnie Tyler era stata indotta in coma farmacologico dopo aver subito un intervento chirurgico d’urgenza in Portogallo per una perforazione intestinale.

A giugno, il portavoce della cantante aveva reso noto che l’artista era uscita dal coma, precisando però che restava “in condizioni molto gravi e ricoverata in terapia intensiva”.

L’omaggio di Jo Stevens a Bonnie Tyler

Jo Stevens, Segretaria di Stato del Galles, ha reso omaggio alla cantante Bonnie Tyler in un post pubblicato su X.

Nel messaggio si legge: “Sono così triste per la morte di Bonnie Tyler. Un’icona della musica gallese, vincitrice di Grammy e Brit Award, e la colonna sonora della mia adolescenza”.

Chi era Bonnie Tyler: vita e carriera della cantante

Gaynor Hopkins, vero nome di Bonnie Tyler, è nata l’8 giugno 1951 a Skewen ed è cresciuta in una casa popolare a Neath.

Scoperta dal talent scout Roger Bell in un locale di Swansea, ha pubblicato il suo primo singolo, “Lost in France”, nel 1977. Con il brano country-pop “It’s a Heartache“, pubblicato nello stesso anno, ha raggiunto il quarto posto nella classifica dei singoli del Regno Unito e il terzo posto nella Billboard Hot 100 statunitense.

Nel 1983 è arrivata la sua canzone di maggiore successo, “Total Eclipse of the Heart“, grazie alla quale è diventata la prima cantante gallese a raggiungere il primo posto in classifica negli Stati Uniti d’America. Bonnie Tyler ha ricevuto anche una nomination ai Grammy per il singolo, oltre a due altre nomination per l’album “Faster Than the Speed ​​of Night” e per il singolo “Here She Comes”.

Il brano “Holding Out for a Hero” di Bonnie Tyler è stato registrato per la colonna sonora del film “Footloose” e, in seguito, è apparso in “Shrek 2”.

Bonnie Tyler ha rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest nel 2013.

Nel 2022 le è stata conferita l’onorificenza di Membro dell’ordine dell’Impero Britannico per il suo contributo alle arti.

Lo scorso anno è stata pubblicata una versione per club di “Total Eclipse of the Heart”, prodotta da David Guetta e Hypaton, intitolata “Together”. Quest’anno, a distanza di 43 anni dalla sua pubblicazione, la canzone originale ha superato il miliardo di stream su Spotify.

La cantante lascia il marito Robert Sullivan, con cui era sposata da più di cinquant’anni.