Bonnie Tyler operata d'urgenza all'intestino, il portavoce conferma che la cantante è in coma farmacologico

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarebbe stata indotta in coma farmacologico la cantante Bonnie Tyler. La 74enne sarebbe ricoverata in Portogallo, in un ospedale di Faro, dove vive da tempo, dopo aver subito intervento chirurgico d’urgenza all’intestino.

Bonnie Tyler in coma, cosa è successo

Come riferito dal portavoce dell’artista e riportato dalla BBC, Bonnie Tyler è stata indotta in coma farmacologico dai suoi medici per favorirne la guarigione.

Dopo aver ringraziato tutti per i messaggi di affetto, lo stesso portavoce ha chiesto di rispettare la privacy dell’artista.

Infine, ha spiegato che verrà rilasciato un ulteriore comunicato appena ci sarà novità.

La notizia del suo intervento chirurgico è stata rivelata mercoledì in un post su Facebook.

“Siamo molto dispiaciuti di annunciare che Bonnie è stata ricoverata in ospedale a Faro, in Portogallo, dove ha una casa, per un intervento chirurgico intestinale d’urgenza”, inizia così il messaggio per i fan.

“L’intervento è andato bene e ora si sta riprendendo”, la frase che conclude il post.

Le reazioni del mondo della musica

Tra i commenti al post pubblicato sulla pagina Facebook di Bonnie Tyler, anche quelli di tantissimi colleghi della cantante.

Gloria Gaynor ha augurato una pronta guarigione all’artista, mentre Katrina Leskanich, voce del gruppo Katrina and the Waves, ha scritto: “Carissima Bonnie. Guarisci presto e torna più in forma che mai! Ti vogliamo bene”.

Bonnie Tyler, chi è e le canzoni più famose

La cantante, di origine gallese, ha ottenuto il successo internazionale grazie alla canzone Total Eclipse of the Heart, pubblicata nel 1983.

Come ricordato dalla BBC, fu scoperta dal talent scout Roger Bell in un locale di Swansea e pubblicò il suo primo singolo, Lost in France, nel 1977.

Riconoscibile per la sua voce roca, Bonnie Tyler ha pubblicato molti canzoni divenute famose nel corso degli anni, tra cui Holding Out For A Hero, It’s A Heartache e If You Were A Woman (And I Was A Man)

La cantante si sarebbe dovuta esibire in tour in Europa nei prossimi mesi per celebrare i 50 anni dall’uscita della canzone Lost In France.

Al momento, non si hanno notizie di cancellazioni o rinvii dei concerti in programma.