Bonus 2026, dalle Bollette alle nuove nascite: quali sono le agevolazioni confermate per l'anno nuovo

I bonus confermati nel 2026 con la nuova Legge di Bilancio del Governo Meloni e quelli cancellati o rimodulati: cosa bisogna sapere sulle agevolazioni

Con la nuova Legge di Bilancio 2026 alcuni bonus sono destinati ad andare in pensione con la fine dell’anno mentre altri sono confermati anche per il 2026. Nello specifico, tra i contributi che il Governo Meloni ha deciso di mantenere anche nel nuovo anno spiccano il Bonus bollette, il Bonus nascite e il Bonus elettrodomestici green.

Quali sono i bonus confermati per il 2026

A fare il punto della situazione sui bonus confermati dal Governo Meloni anche per il 2026 è stata la trasmissione Mediaset Mattino Cinque, col contributo di Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo. Tra le agevolazioni a cui sarà possibile accedere anche nel nuovo anno spiccano:

  • Bonus bollette: contributo di 200 euro sulle utenze energetiche per ISEE sotto i 25mila euro.
  • Bonus nascite: 1000 euro una tantum per ogni bambino nato (anche adottato) con ISEE sotto i 40mila euro.
  • Bonus elettrodomestici green: sconto applicato dal venditore al momento dell’acquisto il 30% del costo fino a 100 euro e fino a 200 euro per ISEE sotto i 25mila euro.

Giorgetti bonus 2026ANSA

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti alla Camera dei Deputati durante il voto di fiducia sulla Legge di Bilancio 2026.

Il caso del bonus attività extra-scolastiche

Il bonus per le attività extra-scolastiche, che in un primo momento sembrava essere destinato a scadere il 31 dicembre 2025, dovrebbe essere rimodulato per il 2026.

L’attuale agevolazione prevede fino a 300 euro per attività sportive nella fascia 6-14 anni e ISEE fino a 15mila euro.

I bonus cancellati con la Manovra 2026

Alcuni bonus sono destinati a essere cancellati con la fine del 2025.

Tra questi ci sono il cosiddetto Bonus barriere architettoniche (uno sconto fino al 75% della spesa per gli interventi volti a migliorare l’accessibilità negli edifici, inclusi quelli non necessariamente abitati da persone affette da disabilità) e il Superbonus 110%, che sarà prorogato solo per le zone colpite da eventi sismici.

A che punto è la Legge di Bilancio 2026

Nella serata di lunedì 29 dicembre la Camera dei Deputati ha votato la fiducia posta dal Governo Meloni sulla Legge di Bilancio 2026.

I voti favorevoli sono stati 219, quelli contrari 125 (e 3 astenuti).

La conclusione dell’iter della Manovra è prevista oggi, martedì 30 dicembre, con il voto finale dell’Aula sul provvedimento del Governo.

bonus 2026 ANSA

