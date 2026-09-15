Bonus 500 euro per i genitori separati o divorziati, i requisiti e a cosa serve il sostegno economico

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Matteo Salvini ha annunciato un bonus fino a 500 euro al mese per genitori separati o divorziati. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che la misura è stata pensata perché “spesso dopo una brutta separazione, un brutto divorzio, si perde la casa su cui magari si sta pagando ancora il mutuo e si perde con questo anche il diritto ad accogliere i propri figli almeno nel fine settimana”.

Cos’è il bonus per genitori separati

Matteo Salvini ha detto che “quest’autunno ci sarà il bando del Mit per il pagamento dell’affitto da parte di genitori separati o divorziati. Bisogna aiutare la gente che lavora, non quella che non lavora o lavora in nero”.

Il provvedimento è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, ma le modalità operative e le tempistiche per l’erogazione saranno definite da un apposito decreto attuativo, emanato dal ministero per le Infrastrutture e i trasporti (Mit) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

ANSA

Si stima che le domande saranno presentabili online e i primi aiuti dovrebbero arrivare entro la fine del 2026.

A cosa serve il bonus 500 euro

Per finanziare la misura è stato predisposto un fondo di 60 milioni di euro complessivi ripartiti nel triennio 2026-2028.

L’obiettivo del bonus è quello di dare un sostegno economico al genitore separato o divorziato nel pagamento del canone di locazione per una nuova casa.

L’importo dovrebbe coprire il 50% delle spese di affitto, fino a un massimo di 6.000 euro all’anno (pari a 500 euro al mese).

Per usufruire dell’agevolazione serve un regolare contratto di locazione ed essere in regola con il versamento dell’eventuale assegno di mantenimento.

Il bonus non è cumulabile con altri aiuti all’affitto.

Chi può richiedere l’agevolazione

Il sostegno predisposto dal Mit può essere richiesto dal genitore che non risulta assegnatario della casa familiare di proprietà e che ha figli a carico fino ai 21 anni di età.

Dalle prime anticipazioni, per accedere al bonus bisognerà avere un reddito IRPEF entro i 35.000 euro annui, ma le soglie ISEE specifiche verranno definite dal decreto attuativo.

Secondo le prime stime degli uffici, il beneficio potrebbe andare a una platea di circa 5mila richiedenti. Il tetto massimo dell’agevolazione sarebbe stato fissato a 6mila euro all’anno.

Oltre al regolare contratto di affitto, non si deve essere in possesso di un altro immobile nel raggio di 50 chilometri dalla vecchia abitazione.

Una volta che il Mef avrà sbloccato le risorse previste, la priorità dovrebbe essere data alle Regioni con più genitori separati o divorziati e con una maggiore emergenza abitativa.