Bonus auto elettriche 2025 fino a 11 mila euro col click day, come richiederlo e come funzionano gli incentivi
Tutto pronto per il click day di mercoledì 22 ottobre relativo al bonus 2025 per comprare le auto elettriche. Dalle ore 12 di oggi, sul sito creato appositamente per accedere ai fondi, ci si potrà registrare e si potrà inoltrare la domanda per usufruire dell’incentivo per acquistare un mezzo ‘green’. Lo stanziamento complessivo previsto è di 600 milioni di euro, recuperati dai fondi Pnrr destinati alla realizzazione delle colonnine. Si stima che l’importo servirà per acquistare 39mila vetture a emissioni zero.
- Bonus auto elettriche 2025, requisiti e come richiederlo
- Isee, a chi spetta l'incentivo fino a 11mila euro
- Come richiedere il voucher
Bonus auto elettriche 2025, requisiti e come richiederlo
I fondi sono riservati alle persone fisiche e alle microimprese. Altri paletti sono stati fissati dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Si possono comprare mezzi con un prezzo massimo di 35mila euro, Iva e optional esclusi. Per accedere all’incentivo si deve necessariamente avere la residenza in un’area urbana funzionale, vale a dire una città con più di 50mila abitanti e le zone di pendolarismo collegate.
L’elenco delle aree è stato stilato dall’Istat ed è consultabile sul sito dedicato alla prenotazione del bonus.
Si possono sfruttare i fondi a disposizione solamente se si ha un Isee fino a 40mila euro e se si rottama un veicolo a motore termico fino a Euro 5.
L’auto deve essere intestata da 6 mesi a chi riceve il contributo o a un familiare dello stesso nucleo Isee. Il bonus può essere chiesto da un solo componente per nucleo Isee.
Isee, a chi spetta l’incentivo fino a 11mila euro
Chi ha un’Isee inferiore ai 30 mila euro e rispetta tutti i requisiti sopra elencati può ottenere un contributo di 11mila euro. Dai 30 ai 40mila euro di Isee il bonus scende a 9mila euro.
L’auto acquistata usando il bonus non potrà essere venduta per almeno 24 mesi, pena la revoca del contributo e la restituzione.
Chi riesce ad accedere all’incentivo, vedrà la cifra spettante del bonus scalata direttamente all’atto dell’acquisto. In concessionaria, ci si deve presentare con un voucher che attesti il diritto allo sconto.
Come richiedere il voucher
Il documento lo si ottiene registrandosi sul portale informatico del ministero dell’Ambiente. Quando una persona si registra deve inserire l’autocertificazione della residenza in un’area urbana funzionale e la targa del mezzo da rottamare che deve essere intestato a chi richiede da almeno sei mesi (in alternativa può essere intestato a un familiare).
Si deve inoltre specificare se l’incentivo sarà sfruttato a proprio favore o da un altro componente del nucleo. Una volta completate tali operazioni, la piattaforma genera il voucher.
Dopo essere entrati in possesso del voucher si deve procedere all’acquisto entro 30 giorni in una concessionaria autorizzata. Se dopo un mese non viene effettuata la compra, il voucher scade e i fondi impegnati tornano a essere a disposizione.
Si può richiedere il contributo nuovamente, fino all’esaurimento delle risorse o comunque entro il 30 giugno 2026, data limite per completare i contratti di acquisto.
Per quel che riguarda il mezzo da rottamare, va lasciato al venditore, che ha l’obbligo di procedere con la demolizione e con la cancellazione dal Pra.