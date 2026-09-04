Bonus benzina in busta paga da 200 euro o buono da 100 euro in base all'Isee, le ipotesi del governo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Bonus benzina in busta paga o buono sulla base dell’Isee. Dopo aver annunciato lo stop al ricorso al taglio generalizzato delle accise, il governo sta studiando la formula per evitare interventi non più sostenibili per le casse dello Stato ma che consenta di limitare l’impatto del caro-carburanti almeno sui lavoratori e sulle famiglie con redditi più bassi. In attesa di stabilire il meccanismo e l’importo del sostegno, sarebbe in arrivo un’ulteriore proroga dello scontro al distributore.

Stop al taglio delle accise

La nuova misura allo studio del governo dovrà rispondere alla necessità dei “sostegni selettivi sulla base del reddito”, anticipati dal Consiglio dei ministri durante l’approvazione dell’ultima proroga del taglio delle accise Iva di 17 centesimi al litro sul diesel, prolungato dal 27 agosto al 5 settembre.

Sulla forma da dare all’intervento il governo è però ancora al lavoro e, in vista dell’imminente scadenza, il termine dello sconto sul gasolio dovrebbe slittare ancora di 5 giorni, fino al 10 settembre.

ANSA

La nuova mini-proroga

Ad annunciarlo è stato il vicepremier Matteo Salvini, ospite in Tv di Dritto e rovescio su Rete4, specificando che gli “uffici, intanto, stanno lavorando per capire come fare qualcosa a più lungo termine“.

Come spiegato dal ministro dei Trasporti, il taglio sarà “rinnovato grazie ai maggiori incassi per le accise”, con la copertura dunque dell’extra gettito Iva di agosto.

“Sarà importante che questi sconti riguardino anche i lavoratori autonomi, le partite Iva, gli artigiani, gli agenti in commercio perché i lavoratori autonomi non sono lavoratori di serie B rispetto ai lavoratori dipendenti” ha aggiunto Salvini.

Le ipotesi sul bonus benzina e sul buono in base all’Isee

Il riferimento del segretario della Lega è alle categorie che potrebbero rimanere fuori dal meccanismo mirato all’esame del governo, su cui si stanno verificando attriti all’interno della maggioranza.

Secondo le indiscrezioni, sulla misura che dovrebbe accantonare il taglio generalizzato delle accise, tra le ipotesi sul tavolo del ministero dell’Economia ci sarebbero un bonus da 200 euro destinato ai dipendenti direttamente in busta paga e un buono da 100 euro diretto alle famiglie sotto una soglia di Isee di 20mila euro.

Entrambe le soluzioni sarebbero in una fase preliminare e anche gli importi potrebbero variare nel decreto interministeriale allo studio, che allo stato dei fatti vedrebbe dunque la luce alla scadenza dell’ultima proroga del taglio delle accise.