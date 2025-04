Bonus bollette 2025 da 200 euro, i requisiti Isee per ottenerlo e come chiederlo: le scadenze

Per contrastare il caro energia e dare sollievo economico alle famiglie con un reddito più basso, il Governo ha approvato il cosiddetto Bonus bollette da 200 euro. Si tratta di una misura straordinaria introdotta con il Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2025. Per ottenere l’agevolazione non serve alcuna domanda.

Chi può ottenere il Bonus bollette 200 euro

A poter beneficiare del Bonus bollette 200 euro sono i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro, ma con una distinzione tra due fasce di reddito.

Alle famiglie con ISEE fino a 9.530 euro, il contributo viene erogato insieme al consueto bonus sociale elettrico, di cui si è già beneficiari.

Fonte foto: ANSA

Dei contatori elettrici

Agli ISEE tra 9.530 e 25.000 euro, il bonus viene erogato separatamente, ma comunque in modo automatico, purché sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata.

Una eccezione al limite ISEE è rappresentata dalle famiglie numerose con almeno 4 figli a carico, per loro il massimo si alza a 30.000 euro, come già previsto dalle agevolazioni del bonus sociale ordinario.

Come ricevere il Bonus Bollette

Per ricevere l’incentivo contro il caro energia non bisogna presentare alcuna domanda, basta che sia stato aggiornato l’ISEE, il contributo sarà applicato direttamente in bolletta.

In pratica è sufficiente che sia stato presentato l’ISEE 2025 tramite DSU, che l’utenza elettrica domestica sia attiva e intestata a un componente del nucleo familiare e che i dati risultino correttamente registrati nel Sistema Informativo Integrato (SII), che incrocia le informazioni tra INPS e fornitori di energia.

Lo sconto potrà essere suddiviso in più rate mensili, a seconda della composizione familiare e del tipo di contratto.

Chi già riceve il bonus sociale per disagio economico, riceverà anche il nuovo contributo da 200 euro.