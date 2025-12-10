Bonus bollette 2026 in base all'Isee, 55 euro per 4,5 milioni di famiglie vulnerabili nella bozza del decreto

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Contributo da 55 euro in arrivo per la bolletta della luce, oltre al bonus sociale. Il Governo sta mettendo a punto per il 2026 un nuovo aiuto economico rivolto alle famiglie italiane che rientrano nella categoria degli utenti “vulnerabili”. Si tratta di una misura straordinaria stabilita dall’ultima bozza del decreto energia attualmente in discussione.

Il bonus bollette straordinario

Il bonus bollette straordinario è stato inserito nel Dl ancora in fase di definizione, che per finanziare il sussidio prevede uno stanziamento totale di 250 milioni di euro, grazie alle risorse provenienti dal bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Secondo la relazione illustrativa si stima che a beneficiare dell’aiuto economico saranno 4,5 milioni di famiglie italiane in difficoltà con il pagamento dell’utenza domestica per l’energia elettrica.

Chi beneficerà del contributo sulla luce nel 2026

Il contributo annuale da 55 euro sarà destinato alle famiglie “vulnerabili” che presentano un Isee inferiore ai 15mila euro, oppure fino a 20mila euro nel caso di nuclei con almeno quattro figli a carico.

Un intervento nel solco degli aiuti straordinari previsti nel 2023 e che si andrà ad aggiungere al bonus sociale già in vigore, rivolto agli utenti con un Isee non superiore a 9.530 euro e le famiglie con almeno 4 figli e Isee fino a 20mila euro.

Secondo Codacons il bonus però “non è la strada giusta” per abbattere il caro-bollette in Italia. Una soluzione ritenuta insufficiente anche dall’Unione Nazionale Consumatori.

“Trattandosi di un bonus straordinario è evidente il passo indietro rispetto al corrispondente contributo del 2025 che era pari a 200 euro, ossia quasi 4 volte tanto, ed esteso a chi aveva addirittura un Isee pari a 25 mila euro, il 66,7% in più”, ha affermato il vicepresidente dell’associazione Marco Vignola.

L’aiuto alle Pmi

Nell’ultima versione del Dl Energia è previsto un aiuto anche sulle bollette dell’elettricità delle Pmi, tramite una riduzione degli oneri di sistema destinati al finanziamento delle fonti rinnovabili.

Si tratterebbe di uno sconto per complessivi 750 milioni per le utenze non domestiche connesse in bassa tensione sulla componente Asos, piccole e medie imprese che in media non superano i 64,3 TWh di consumi e che arriverebbero a risparmiare circa 11,5 euro/MWh.