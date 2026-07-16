Bonus bollette 2026 in base all'Isee, i requisiti e chi può ricevere l'aiuto "volontario" dai venditori
Nelle prossime settimane le famiglie selezionate in base all'Isee potranno ottenere il bonus bollette 2026. Ma ci sono anche altri parametri da rispettare
Presto migliaia di italiani beneficeranno del nuovo bonus bollette 2026: lo sconto dipende soprattutto dall’Isee e dalla decisione del fornitore elettrico di riferimento di aderire al contributo volontario. Si tratta di un beneficio automatico, applicato direttamente come sconto in bolletta a chi ne ha diritto, senza che debba presentare alcuna domanda. Il massimo bonus ottenibile ammonta a 60 euro.
- Chi ha diritto al bonus bollette 2026
- Come sapere se si ha diritto
- Gli altri requisiti oltre all'Isee
Chi ha diritto al bonus bollette 2026
I venditori di energia elettrica potranno comunicare la propria adesione al bonus bollette dal 15 luglio al 31 agosto. Lo sconto arriverà direttamente nella prima bolletta utile, relativa al mese di agosto, per i restanti mesi del 2026 e per tutto il 2027.
Non tutti hanno diritto al bonus bollette, ma solo chi rientra in determinati parametri Isee, secondo quanto disciplinato nella misura esposta dalla delibera Arera 238/2026/R/EEL:
- oltre 9.796 euro e fino a 15mila euro per i nuclei con meno di quattro figli;
- oltre 15mila euro e fino a 25mila euro per i nuclei con meno di quattro figli;
- tra 20mila e 25mila euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.
L’elenco delle famiglie beneficiarie verrà poi trasmesso dall’Inps ad Arera.
Se l’operatore sceglie di aderire, dovrà riconoscere il bonus in bolletta a tutti i clienti aventi diritto, di tutti i segmenti fra mercato libero, servizio di maggior tutela o servizio a tutele graduali, senza trattamenti differenziati.
Come sapere se si ha diritto
Le famiglie beneficiarie del bonus bollette 2026 lo scopriranno perché nella prima bolletta utile sarà espressamente indicata una comunicazione.
La bolletta riporterà una comunicazione dedicata che informa il cliente:
- dell’importo dello sconto ricevuto;
- del riferimento normativo;
- delle modalità con cui sono stati trattati i dati personali.
Gli altri requisiti oltre all’Isee
L’Isee è solo uno dei requisiti richiesti per ottenere il bonus bollette 2026. Gli altri requisiti sono relativi al contratto elettrico. Ovvero:
- contratto per uso domestico riferito all’abitazione di residenza;
- fornitura attiva al 1° gennaio 2026 oppure entro il 31 maggio 2026;
- consumo del primo bimestre pari o inferiore a 0,5 MWh;
- consumi annuali inferiori a 3 MWh.
Il bonus bollette 2026 non va confuso con il bonus sociale elettrico fino a 315 euro, un’altra misura stanziata dal Governo contro il caro bolletta per aiutare chi versi in disagio economico o in gravi condizioni di salute.