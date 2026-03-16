Bonus carburante al posto del taglio delle accise per abbattere il costo di benzina e diesel, il piano Meloni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Prezzi da record per diesel e benzina. Il governo Meloni ha deciso di escludere il taglio delle accise per puntare a un altro sistema di sostegno alle famiglie e alle imprese. Il ministro Urso ha spiegato che le accise mobili non bastano e punta così a un bonus benzina per i redditi più bassi. Il Codacons parla della scelta del governo come di una “strada sbagliata” e accusa il ministro Urso di aver usato numeri inesatti.

No al taglio delle accise

Il governo Meloni ha scelto di non tagliare le accise sui carburanti, continuando a incassare circa 9 milioni di extra gettito al giorno. Mentre il gasolio supera i 2 euro al litro e la benzina è intorno a quota 1,84 euro al litro, la scelta del governo è di andare verso un sistema di bonus per le fasce meno abbienti.

La scelta piace al governo, ma non alle associazioni di consumatori come il Codacons. Il motivo della scelta viene spiegato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy. Adolfo Urso ha infatti dichiarato che il meccanismo delle accise mobili è da escludere.

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L’impatto sarebbe molto ridotto. Inoltre aggiunge un riferimento a quanto fatto da Mario Draghi nel 2022. Per Urso quella mossa costò allo Stato circa 1 miliardo di euro al mese e comunque non furono centrati gli obiettivi di contenimento dell’inflazione, che invece continua a crescere.

Verso il bonus carburante

Sul tavolo c’è invece l’idea di un bonus carburante per famiglie e imprese. Potrebbe infatti essere inserita già nel prossimo Consiglio dei Ministri una bozza per il bonus benzina che permetterebbe alle famiglie con redditi bassi, probabilmente con una soglia di 15.000 euro, di accedere a un bonus una tantum per l’acquisto di benzina e diesel.

Si tratterebbe di un sistema momentaneo per sostenere le famiglie, in attesa che la crisi rientri. La questione non sembra però essere destinata a chiudersi facilmente tra Iran, Stati Uniti e Israele.

Bisognerà capire se il costo del bonus supererà quello di altre proposte per calmierare i prezzi. Per il Codacons i bonus restano comunque dei “palliativi inutili“, a differenza del taglio delle accise.

Codacons: Urso e i dati falsi

Per il Codacons, le parole di Adolfo Urso non rappresentano la realtà. Il taglio delle accise nel 2022 portò a perdite per le casse dello Stato, ma anche a un risparmio immediato per la collettività di 4 miliardi di euro e a un calo dell’inflazione dello 0,5%.

Anche se sembra piccola, la riduzione dal 6,5% al 6% si poteva tradurre in un risparmio reale di circa 4 miliardi di euro. Per questo il Codacons descrive la scelta del governo come “una strada sbagliata” e accusa il ministro Urso di dare numeri inesatti solo per sostenere la propria tesi.

L’associazione, quindi, critica la scelta dei bonus per famiglie e imprese, additandoli come un palliativo inutile che non risolverà il problema. Questo perché lo sconto all’acquisto di carburante non risolve un altro pronostico negativo sulla spesa familiare e delle imprese su base annua: gli aumenti dovuti al trasporto dei beni di prima necessità e non solo che percorrono l’Italia su gomma.