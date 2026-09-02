Bonus carburante fino a 200 euro allo studio del Governo, chi ne avrebbe diritto e come averlo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il Governo sta studiando un nuovo bonus carburante che potrebbe arrivare fino a 200 euro. Il provvedimento verrebbe incontro alle esigenze dei cittadini, risponderebbe ai rincari dei prezzi di benzina e diesel ma non sarebbe per tutti. A beneficiarne potrebbero essere i dipendenti, attraverso l’azienda e gli strumenti di welfare, e/o i nuclei familiari con Isee fino a 20mila euro.

Nuovo bonus carburante: i dettagli

Secondo alcune voci, riportate da SkyTg24, il Governo starebbe valutando un intervento mirato per ridurre l’impatto dei rifornimenti su lavoratori e famiglie. I prezzi di benzina e diesel sono ancora elevati e per questo motivo si stanno studiando almeno un paio di possibili interventi.

Due le possibili strade: un aiuto simile a quello del 2022 con un supporto fino a 200 euro per i dipendenti o un altro, fino a 100 euro, rivolto alle famiglie con Isee più basso.

Come avere il bonus, di quanto è e per chi è

Come detto, il bonus carburante potrebbe rifarsi al precedente del 2022 e transitare, per i dipendenti, attraverso l’azienda e gli strumenti di welfare. Quattro anni fa, infatti, il Governo Draghi aveva introdotto la possibilità per le imprese private di assegnare ai propri dipendenti dei buoni carburante extra reddito: allora non si trattava di un versamento diretto dello Stato a tutti gli automobilisti ma erano le aziende a poter riconoscere il beneficio ai propri lavoratori, attraverso un buono da massimo 200 euro.

La seconda possibilità sull’eventuale bonus riguarda i destinatari che potrebbero essere selezionati a seconda del loro Isee. In questo senso, invece di distribuire il beneficio in maniera ampia, l’esecutivo verrebbe incontro ai nuclei familiari e ai lavoratori economicamente più in difficoltà.

Come ricorda Sky, è stata avanzata l’ipotesi di creare un fondo da un miliardo di euro destinato proprio ai nuclei con Isee fino a 20mila euro: a loro, quindi, potrebbe spettare un buono carburante che in questo caso potrebbe avere un valore massimo di 100 euro.

I provvedimenti per i rincari di benzina e diesel e chi ne resterebbe fuori

Si tratta, per ora, di idee e proposte allo studio ma che, soprattutto il sistema affidato alle imprese, lascerebbe ampie fatte di lavoratori a digiuno di eventuali bonus carburante. Per esempio, sarebbero tagliati fuori i lavoratori autonomi, i professionisti, gli artigiani, gli agenti e piccoli imprenditori.

Una possibile alternativa per loro potrebbe passare dal Fisco con una deduzione o una detrazione aggiuntiva sulle spese per il carburante che non comparirebbe nella busta paga, ma verrebbe riconosciuta attraverso la dichiarazione fiscale.

Intanto, in attesa del possibile bonus carburante – che potrebbe contrastare l’emergenza dei rincari contribuendo al pagamento di una parte delle spese sostenute da famiglie e lavoratori – il Governo ha prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre con uno sconto di circa 17 centesimi al litro.