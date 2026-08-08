Bonus caregiver fino a 400 euro: requisiti Isee, importi e calendario della piattaforma Inps
Bonus caregiver 2026: requisiti Isee, importi fino a 400 euro e la guida per inviare le domande tramite la piattaforma Inps
Il bonus caregiver rappresenta un sostegno economico fondamentale per chi assiste familiari con disabilità gravissima. Per accedere al bonus occorre innanzitutto accreditarsi sulla nuova piattaforma digitale dell’Inps. La qualifica formale ottenuta sul portale Inps costituisce infatti il passaggio propedeutico per richiedere il contributo.
- Bonus caregiver fino a 400 euro: le tempistiche
- Quali sono i requisiti Isee
- Quando sono previsti i primi accrediti
Bonus caregiver fino a 400 euro: le tempistiche
L’attivazione della piattaforma online gestita dall’Inps è prevista per il 30 settembre 2026 e servirà esclusivamente al censimento e al riconoscimento della figura dell’assistente.
L’accesso al portale avverrà tramite le credenziali digitali SPID, CIE o CNS.
La procedura non potrà essere avviata direttamente dal beneficiario dell’aiuto economico, ma dovrà essere inoltrata dalla persona assistita oppure dal suo tutore legale o amministratore di sostegno.
Alla domanda andrà allegata un’autodichiarazione insieme all’accettazione scritta dei soggetti interessati; l’Inps concluderà le verifiche entro 30 giorni rilasciando l’attestazione ufficiale di qualifica riconosciuta.
Il sistema registrerà i dati dell’assistente associandoli al parente disabile, creando così un registro ufficiale dei caregiver a livello nazionale.
Quali sono i requisiti Isee
L’accesso al bonus non sarà garantito a tutti gli assistenti, ma sarà vincolato a precisi requisiti personali ed economici.
Il disegno di legge in discussione riserva l’aiuto ai familiari conviventi di persone affette da disabilità gravissima che siano già titolari dell’indennità di accompagnamento.
Sul fronte economico, la misura impone paletti molto severi per concentrare le risorse disponibili sui casi di maggiore necessità: il richiedente deve possedere un reddito personale non superiore a 3mila euro lordi annui e un Isee del nucleo familiare che non superi la soglia dei 15mila euro.
Quando sono previsti i primi accrediti
Per quanto riguarda l’ammontare della misura, le stime attuali indicano che il sussidio potrà raggiungere un importo massimo fino a 400 euro mensili per i nuclei con i redditi più bassi, erogati su base trimestrale.
La tabella di marcia prevede l’apertura della piattaforma a settembre 2026, mentre le domande per il bonus caregiver si potranno inviare a fine 2026 tramite il sito dell’Inps o con il supporto dei patronati.
I primi accrediti sono previsti nel corso del 2027. Trattandosi di un testo in fase di esame parlamentare presentato dalla ministra Alessandra Locatelli, le scadenze e le modalità operative potrebbero ancora subire variazioni.