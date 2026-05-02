Bonus casa genitori separati, per Salvini in arrivo 500 euro al mese per un anno: chi può beneficiarne

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Matteo Salvini ha aggiornato sul tema bonus casa per i genitori separati. Secondo il vicepremier, la misura arriverà entro la fine dell’anno e sarà valida fino al 2028: si tratterebbe di un sussidio tra i 400 e i 500 euro al mese ma molti dettagli sono ancora da chiarire, come i requisiti per ottenerlo e le tempistiche precise.

Cos’è il bonus Casa per genitori separati e quanto vale

Nella conferenza stampa in cui è stato varato il Piano casa, Matteo Salvini ha rilanciato il tema del bonus casa per genitori separati. Si tratta di una misura attesa già da qualche mese e che ora sarebbe più vicina, stando alle parole del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

Si tratta di un bonus che viene incontro alle esigenze dei genitori separati che, dividendosi dal nucleo familiare, finiscono per perdere la casa che resta a chi tra i due resta con gli eventuali figli della coppia fiscalmente a carico.

Il piano della Lega

Il tema è da tempo caro alla Lega che l’ha sempre presentato come un sostegno per i padri separati. In quest’occasione, però, Matteo Salvini ha parlato di “genitori“, pur facendo poi una specifica.

“Dico genitori perché possono essere padri e possono essere madri, Sta ai colleghi, ovviamente, andare a guardare sulle statistiche dopo una separazione o un divorzio a chi nel 90% dei casi resta l’alloggio di residenza dove rimane coi figli”, ha detto il vicepremier.

La stessa Lega, nell’ultima legge di bilancio, ha ottenuto l’inserimento di un fondo dedicato a questo bonus.

I dettagli e le cifre

Come detto, del bonus casa per genitori separati si sa ancora poco e tanti dettagli ancora restano avvolti nel mistero, come quando sarà disponibile e quali saranno i requisiti da rispettare, se di reddito o di circostanze della separazione. Questi dubbi dovrebbero essere fugati nelle prossime settimane.

Come ricostruisce Fanpage e come spiegato da Matteo Salvini, l’importo dell’aiuto dovrebbe essere “tra i 400 e i 500 euro al mese”, per la durata di un anno, il tempo di trovare un’altra sistemazione più stabile, e dovrebbe essere valido dal 2026 fino al 2028.

Le risorse a disposizione sono 20 milioni di euro all’anno, per “garantire un sostegno abitativo” ai genitori che rispettano i requisiti. Dunque, si arriva a 5-6mila euro all’anno a testa per poche migliaia di persone (all’incirca tra 3mila e 4mila all’anno).

Chi può avere il bonus

L’iter del bonus dovrebbe prevedere il decreto ministeriale, ancora non pubblicato. Poi sarà tempo delle circolari e degli atti tecnici per la misura che potrebbe essere erogata dall’Inps o da un altro ente. In questi step formali potrebbero essere inseriti altri paletti quali un tetto di Isee o di reddito, la causa della separazione, o altri.

Ancora da chiarire la tempistica. Per Salvini, il bonus casa per genitori separati sarà valido dal 2026 al 2028. Lui stesso ha spiegato come, ormai, si è “in via di definizione“, facendo dunque intendere che la misura sia in arrivo prima dell’estate.

Per quanto riguarda i requisiti dei beneficiari, alcune indicazioni arrivano dalla legge di bilancio approvata a dicembre, dove si parla di “genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età”.

Dunque, i requisiti finora sono tre:

avere dei figli fiscalmente a carico con età inferiore ai 21 anni

essere separati o divorziati

non avere più la casa familiare, andata all’altro coniuge nella separazione o nel divorzio