Bonus condizionatori 2026 senza ristrutturazione, come ottenerlo e le detrazioni previste

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Con l’arrivo dell’ondata di caldo africano, torna l’attenzione sul Bonus condizionatori 2026. L’agevolazione consente di ridurre il costo per l’acquisto e l’installazione di impianti di climatizzazione più efficienti, comprese pompe di calore e sistemi a basso consumo energetico. Il beneficio può essere utilizzato anche senza lavori di ristrutturazione edilizia e le detrazioni possono arrivare anche al 50%.

Cos’è il Bonus condizionatori 2026

Il Bonus condizionatori permette di portare in detrazione una parte della spesa sostenuta per acquistare e installare climatizzatori, pompe di calore o deumidificatori ad alta efficienza.

L’agevolazione può essere utilizzata da diverse categorie di contribuenti.

Possono accedervi persone fisiche, professionisti, società, condomini, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, istituti autonomi per le case popolari e cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Per ottenere il beneficio è necessario che l’intervento sia documentato correttamente e che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili.

Le differenze tra bonus ristrutturazioni ed Ecobonus

Il Bonus condizionatori non è una misura autonoma, ma rientra in due agevolazioni già esistenti: il Bonus ristrutturazioni e l’Ecobonus.

La scelta tra i due strumenti dipende dal tipo di intervento effettuato e dalle caratteristiche dell’impianto installato.

Il Bonus ristrutturazioni si applica quando l’installazione del condizionatore avviene nell’ambito di lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia.

In questo caso il climatizzatore deve contribuire al miglioramento dell’efficienza energetica dell’abitazione.

Per l’Ecobonus l’agevolazione è collegata alla sostituzione integrale di un vecchio impianto termico con una pompa di calore ad alta efficienza.

Il nuovo sistema deve appartenere a una classe energetica superiore e deve poter svolgere una funzione utile anche per il riscaldamento.

La differenza principale, quindi, non riguarda solo la percentuale di detrazione, ma soprattutto i requisiti tecnici richiesti per accedere al beneficio.

Bonus condizionatori 2026, quanto è possibile detrarre

Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, la detrazione ordinaria prevista è pari al 36% dell’importo speso.

L’aliquota può salire al 50% quando l’intervento riguarda la prima casa.

In questo caso il contribuente può recuperare una quota più alta della spesa attraverso la dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dalla normativa.

Per gli interventi che comportano un miglioramento dell’efficienza energetica è necessario trasmettere la documentazione all’Enea.

La comunicazione deve essere inviata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori attraverso il portale dedicato all’anno di riferimento.

Nella scheda descrittiva devono essere indicati i dati dell’intervento, le caratteristiche dell’impianto installato e le informazioni necessarie a verificare il rispetto dei requisiti energetici.

La mancata trasmissione della documentazione può creare problemi nell’accesso al beneficio, soprattutto quando la detrazione viene richiesta nell’ambito dell’Ecobonus.

Come pagare per ottenere il bonus

Per ottenere il Bonus condizionatori è indispensabile effettuare il pagamento tramite bonifico parlante.

Nel versamento devono essere indicati alcuni dati obbligatori:

il riferimento normativo dell’agevolazione,

il codice fiscale di chi beneficia della detrazione,

la partita Iva o il codice fiscale dell’impresa che ha eseguito i lavori

gli estremi della fattura.

La tracciabilità del pagamento è infatti uno dei requisiti necessari per consentire eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la proroga dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2026.