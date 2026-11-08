Bonus di 300 euro per le spese mediche degli over 75. Come richiederlo e i requisiti per ottenerlo

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La Legge di Bilancio 2027 introduce anche misure di sostegno a favore dei cittadini più anziani. Per gli over 75 sarà previsto un bonus del valore di 300 euro da utilizzare per le spese sanitarie il cui costo non è coperto dal Servizio sanitario nazionale. Presto diffuse anche le indicazioni sul come richiederlo, mentre sono già stati stabiliti i requisiti per beneficiarne.

Come funziona la card per gli over 75

Il contributo previsto nella Legge di Bilancio 2027 è rivolto ai i cittadini che avranno compiuto almeno 75 anni entro il 31 dicembre 2026, ovvero coloro nati entro il 31 dicembre 1951. Chi raggiungerà i 75 anni nel corso del 2027 è invece escluso dalla possibilità di ottenere la Card sanitaria.

Accanto a quello anagrafico, si aggiunge un requisito economico. Potranno beneficiare del bonus soltanto coloro i cui trattamenti pensionistici percepiti nel 2025 non superino i 28.000 euro annui. La somma tiene conto anche delle forme previdenziali obbligatorie, delle prestazioni previste per invalidi civili, ciechi e sordi, e degli assegni sociali.

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La soglia va dunque calcolata sommando tutti i trattamenti percepiti nel corso dell’annualità di riferimento, e non facendo riferimento all’ISEE. Chi, ad esempio, nel 2025 ha percepito 20.000 euro di pensione e 10.000 di pensione di reversibilità non rientra tra i beneficiari, perché gli introiti complessivi superano i 28.000 euro.

Il bonus è del valore di 300 euro, come richiederlo

Le risorse verranno trasferite dall’Inps, ma bisognerà attendere il decreto attuativo della Manovra che ne chiarirà le modalità di assegnazione. Non è ancora chiaro se la Card sarà assegnata automaticamente agli aventi diritto o se sarà necessario presentare una domanda.

Quel che è certo è che i 300 euro del bonus sanitario non saranno da considerare reddito imponibile e non contribuiranno ad aumentare il valore dell’ISEE. Il provvedimento, si legge nel testo della Manovra, sarà adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Quali spese mediche copre

Il bonus potrà essere utilizzato dai cittadini con più di 75 anni per il pagamento di spese mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale. I 300 euro potranno essere utilizzati per gli acquisti in farmacia e per il pagamento di visite o esami specialistici.

“È un aiuto concreto, e un modo per dire a milioni di anziani che non sono soli”: così lo ha presentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.