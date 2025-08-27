Bonus elettrodomestici 2025 al via a settembre, chi può richiedere lo sconto e i requisiti dell'Isee

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Al via a settembre il bonus elettrodomestici. L’incentivo consiste in uno sconto del 30% sul prezzo di vendita fino a un massimo di 100 euro per ogni prodotto comprato. Il bonus può raggiungere un massimo di 200 euro laddove si abbia un Isee inferiore a 25mila euro. Per usufruire dell’aiuto è necessario richiedere il voucher sulla piattaforma pagoPa nel mese di settembre.

Bonus elettrodomestici da settembre, come ottenerlo e come usare il voucher

Per non incappare nel cosiddetto click-day, ossia la corsa sfrenata per accedere al bonus, il voucher sarà a tempo. Vale a dire che avrà una scadenza entro cui dovrà essere utilizzato. Oltre tale data, il voucher non avrà più valore.

Concretamente, il contributo viene riconosciuto ai beneficiari sotto forma di sconto in fattura, che il venditore applicherà a chi acquista, previa presentazione del voucher.

Il venditore potrà recuperare la somma scontata tramite credito d’imposta fruibile esclusivamente in compensazione. Coloro che faranno domanda del voucher da 200 euro verranno sottoposti a controlli incrociati tra le diverse banche dati. Un sistema per stanare eventuali ‘furbetti’.

È infine previsto l’obbligo di smaltimento dell’elettrodomestico di classe inferiore rispetto a quello acquistato.

Quali elettrodomestici possono essere acquistati con l’incentivo

Con il bonus si possono comprare quelli che vengono comunemente chiamati “grandi elettrodomestici”, cioè frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, forni. L’aiuto non è invece utile per acquistare phon, frullatori o simili.

Altro requisito fondamentale per avere lo sconto riguarda la provenienza del prodotto. L’elettrodomestico acquistato deve tassativamente essere stato prodotto in Europa.

L’elenco dettagliato con le rispettive classi energetiche verrà svelato a breve. In principio, il legislatore aveva deciso che la classe energetica minima richiesta per accedere all’incentivo fosse la B. Tuttavia, questo paletto rischiava di lasciare fuori molti prodotti realizzati in Italia. La soglia, alla fine, è stata depennata.

Nel complesso, per il bonus, sono stati messi sul piatto 50 milioni di euro. In realtà la cifra precisa destinata agli sconti è inferiore e pari a 48 milioni in quanto 2 milioni servono a coprire i costi di gestione.

Bonus disponibile fino all’esaurimento delle risorse

Il bonus è disponibile fino all’esaurimento delle risorse. “Spero di poter rendere strutturale il bonus elettrodomestici che abbiamo attivato quest’anno con una dotazione di 50 milioni di euro”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

“Il bonus dovrebbe aiutare il settore alla riconversione industriale verso l’alta gamma e i prodotti più sostenibili. Che diventano poi più appetibili sul mercato estero quando hanno il marchio made in Italy”, ha aggiunto Urso.

Da sottolineare che il “bonus elettrodomestici” non è da confondere con il “bonus mobili ed elettrodomestici”. Il primo, quello di cui si è scritto fino ad ora, prevede uno sconto in fattura, mentre il secondo è una detrazione Irpef pari al 50% della spesa sostenuta, da domandare durante la presentazione della dichiarazione dei redditi per gli acquisti di elettrodomestici.