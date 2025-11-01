Bonus elettrodomestici 2025, fino a 200 euro di sconto: come funziona e chi può ottenerlo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Sarà operativo da metà novembre il bonus elettrodomestici 2025, l’incentivo statale che offre fino a 200 euro di sconto per chi acquista un nuovo apparecchio ad alta efficienza energetica prodotto in Europa. La misura, finanziata con 48,1 milioni di euro, nasce per sostenere il risparmio energetico e incentivare la rottamazione degli elettrodomestici obsoleti. Le domande potranno essere inviate attraverso la piattaforma di PagoPA o tramite l’app Io.

Come funziona il bonus elettrodomestici 2025

Come riporta ANSA, il contributo copre fino al 30% del costo di acquisto, con un tetto massimo di 100 euro per prodotto.

Per le famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro, il limite sale a 200 euro.

ANSA

Sarà operativo da metà novembre il bonus elettrodomestici 2025

L’agevolazione è valida solo per i cosiddetti “grandi elettrodomestici” realizzati all’interno dell’Unione europea e ad alta efficienza energetica: lavatrici e lavasciuga con classe A o superiore, forni A o superiore, cappe B o superiore, lavastoviglie e asciugabiancheria C o superiore, frigoriferi e congelatori D o superiore.

Per ottenere il bonus è obbligatorio rottamare un vecchio apparecchio della stessa tipologia e di classe energetica inferiore.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni, come il bonus mobili legato alle ristrutturazioni edilizie.

Chi può richiedere il bonus elettrodomestici 2025

Possono accedere al contributo le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia. Ogni nucleo familiare potrà richiedere un solo voucher.

Dopo la registrazione, l’utente riceverà un codice numerico da presentare al venditore per ottenere lo sconto immediato in fattura.

Il sistema verificherà in automatico l’Isee collegandosi alla banca dati dell’Inps.

Il voucher potrà essere utilizzato sia nei negozi fisici sia nei siti di e-commerce accreditati, riconoscibili grazie a un bollino ufficiale.

Dopo l’acquisto, il venditore dovrà caricare la fattura sulla piattaforma di PagoPA e certificare il ritiro dell’apparecchio rottamato.

I rimborsi saranno gestiti da Invitalia, che effettuerà i controlli e liquiderà gli importi dovuti.

Quando scade il bonus elettrodomestici 2025

Le domande online potranno essere presentate in una finestra compresa tra il 10 e il 20 novembre 2025, ma i voucher dovranno essere utilizzati entro 15 giorni dalla loro emissione.

Il contributo non potrà essere speso oltre il 31 dicembre 2025.

Il governo valuta di rinnovare la misura nel 2026, ma al momento la Legge di Bilancio non ne prevede il prolungamento.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy potrebbe proporre un emendamento per confermare il bonus anche nei prossimi anni, viste le richieste dei produttori e la necessità di sostenere il settore in crisi.