Bonus elettrodomestici, click day martedì 18 novembre sull'app IO: chi ne ha diritto e come fare per ottenerlo

Scatta alle 7:00 di martedì 18 novembre 2025 il click day per il nuovo Bonus elettrodomestici, l’incentivo promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per spingere la sostituzione degli apparecchi energivori con modelli ad alta efficienza energetica. Possibile ottenere fino a 200 euro, ma occorre essere veloci: i fondi sono a esaurimento.

Il click day per il Bonus elettrodomestici

La misura è gestita da PagoPA e Invitalia e mette a disposizione 48,1 milioni di euro destinati ai consumatori finali.

Il Bonus elettrodomestici consente di ottenere uno sconto diretto fino a 200 euro sull’acquisto di un solo elettrodomestico ad alta efficienza per nucleo familiare, attraverso un voucher elettronico da richiedere sull’app IO o sul sito dedicato (bonuselettrodomestici.it). Per accedere è necessario utilizzare Spid o Cie.

iStock Denys Popov

Come funziona il Bonus elettrodomestici

Il Bonus elettrodomestici copre fino al 30% del costo di acquisto, entro i seguenti massimali:

100 euro per tutti i nuclei familiari;

200 euro per i nuclei con Isee inferiore a 25.000 euro annui.

Il voucher, una volta ottenuto, è utilizzabile entro 15 giorni, pena annullamento, ed è applicato come sconto diretto in fattura dal venditore.

Chi ne ha diritto

Possono accedere al contributo tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, secondo le modalità del decreto del 22 ottobre 2025.

Le richieste saranno accolte in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse. In caso di fondi terminati, le nuove domande cadranno in lista d’attesa. Sono ammesse sette categorie di prodotti ad alta efficienza energetica, tutti conformi ai requisiti del decreto interministeriale del 3 settembre 2025:

lavatrici e lavasciuga almeno di classe A;

forni almeno di classe A;

cappe da cucina almeno classe B;

lavastoviglie e asciugabiancheria almeno classe C;

frigoriferi e congelatori almeno classe D;

piani cottura conformi al Regolamento UE 2019/2016.

L’acquisto deve riguardare un elettrodomestico prodotto in uno stabilimento dell’Unione europea, con rottamazione di un vecchio apparecchio della stessa categoria ma di classe energetica inferiore.

Bonus elettrodomestici senza ristrutturazione

Il Bonus elettrodomestici (noto anche come Bonus elettrodomestici senza ristrutturazione) non è cumulabile con altre agevolazioni, come il Bonus mobili ed elettrodomestici (noto anche come Bonus elettrodomestici con ristrutturazione).

Quest’altra misura non è uno sconto diretto in fattura, ma una successiva detrazione Irpef per chi compra mobili o elettrodomestici in un immobile oggetto di lavori.