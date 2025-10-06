Bonus Elettrodomestici da 100 a 200 euro inserito in Gazzetta Ufficiale, ma il click day è ancora da fissare
Al via il bonus elettrodomestici, attesa per il click day per poter ottenere il contributo da 100 e 200 euro
In arrivo il bonus elettrodomestici, il contributo fino a 200 euro pensato per favorire il ricambio dei grandi elettrodomestici, che più incidono sui consumi e sull’ambiente. Lo sconto è infatti vincolato alla rottamazione di un elettrodomestico equivalente di classe energetica inferiore. Il decreto relativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma il click day per poter accedere al bonus è ancora da definire in quanto mancano i provvedimenti attuativi.
Che cos’è il bonus elettrodomestici
Il bonus elettrodomestici è un contributo pensato per incentivare la transizione delle famiglie italiane verso un parco di elettrodomestici più moderno ed efficiente dal punto di vista energetico.
Consiste in uno sconto in fattura pari al 30% del costo dell’elettrodomestico fino a un massimo di 100 euro (200 euro per chi ha un Isee inferiore a 25 mila euro).
Il contributo vale sole per l’acquisto di grandi elettrodomestici
Lo sconto viene applicato direttamente al momento dell’acquisto presentando in negozio un voucher che si ottiene accedendo alla piattaforma online dedicata, gestita da PagoPA.
Attesa per il click day
Il decreto attuativo della misura, inserita nella scorsa legge di Bilancio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma per rendere operativo il bonus elettrodomestici servirà ancora un po’ di tempo e “uno o più decreti direttoriali”.
Il via ufficiale nelle prossime settimane, molto probabilmente entro la fine di ottobre.
Chi è interessato dovrà muoversi in fretta, in un click day la cui data è ancora da definire.
Il contributo verrà infatti concesso seguendo l’ordine temporale di presentazione delle domande e fino a esaurimento dei fondi disponibili, 50 milioni di euro.
A quanto ammonta il contributo
Il bonus elettrodomestici consiste in uno sconto in fattura pari al 30% del costo del nuovo elettrodomestico.
L’importo massimo varia in base al reddito: il contributo standard è di 100 euro, che sale a 200 euro per i nuclei familiari con un ISEE annuo inferiore a 25.000 euro.
I requisiti del bonus elettrodomestici
Il contributo sotto forma di voucher può essere usato per l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare.
Il bonus non si applica a tutti gli apparecchi ma soltanto ai grandi elettrodomestici, quindi lavatrici, lavastoviglie, forni, frigoriferi, ecc.
Il decreto ha stabilito una serie di requisiti che definiscono e restringono il perimetro degli acquisti ammessi:
- rottamazione: lo sconto all’acquisto è vincolato alla rottamazione di un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore;
- alta classe energetica: il bonus vale solo per elettrodomestici ad elevata efficienza energetica. L’elenco completo in base alla tipologia verrà pubblicato a breve dal ministero.
- produzione europea: l’apparecchio inoltre deve essere stato prodotto all’interno dell’Unione Europea.