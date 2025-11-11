Bonus elettrodomestici dall'app IO fino a 200 euro, click day martedì 18 novembre: come fare domanda
Il 18 novembre il click day per ottenere il bonus elettrodomestici 2025 attraverso l’app IO o il sito dedicato: i passaggi per avere minimo 100 euro
Il bonus elettrodomestici 2025 verrà assegnato tramite un click day accessibile con l’app IO. Il giorno da segnare sul calendario è martedì 18 novembre. A partire dalle 7, utilizzando l’app della pubblica amministrazione, sarà possibile presentare le domande per ottenere un bonus fino a 200 euro, sotto forma di voucher digitale, per l’acquisto di un grande elettrodomestico.
- Bonus elettrodomestici fino a 200 euro
- Click day accessibile tramite l’app IO
- L’elenco degli elettrodomestici ammessi al bonus
- Come funziona il click day
Bonus elettrodomestici fino a 200 euro
Il governo ha messo a disposizione 48,1 milioni di euro che verranno assegnati ai cittadini che faranno richiesta del bonus elettrodomestici fino a esaurimento fondi. Il bonus è un contributo statale che viene assegnato una sola volta per famiglia anagrafica.
L’agevolazione copre fino al 30% del prezzo, con un massimo di 100 euro o di 200 euro (per le famiglie con ISEE fino a 25mila euro), per l’acquisto di un grande elettrodomestico energeticamente più efficiente di uno più vecchio che deve essere rottamato.
Click day accessibile tramite l’app IO
Il bonus elettrodomestici 2025 verrà erogato sotto forma di voucher digitale dopo aver partecipato al click day in programma il 18 novembre. Questo contributo non è cumulabile con altri bonus previsti per beni simili, come per esempio quello per mobili ed elettrodomestici (erogato in presenza di una ristrutturazione).
Le richieste devono essere presentate tramite l’app IO o attraverso il sito dedicato (bonuselettrodomestici.it) entrambi accessibili con SPID o CIE. Una volta ottenuto, il voucher digitale deve essere speso entro 15 giorni in un negozio che ha aderito all’iniziativa. Spetterà al venditore applicare lo sconto e gestire il ritiro per lo smaltimento dell’elettrodomestico da sostituire.
L’elenco degli elettrodomestici ammessi al bonus
Un apposito decreto ministeriale (del 3/9/2025) all’articolo 3 ha individuato le categorie ammissibili e le classi energetiche richieste per ogni tipologia di elettrodomestico. Inoltre, il decreto prevede che il nuovo macchinario sia stato prodotto in un Paese dell’Unione europea. Ecco le classi energetiche minime di elettrodomestici ammessi per l’ottenimento del bonus:
- Forni: classe A (Reg. UE 65/2014)
- Lavatrici e lavasciuga: classe A (Reg. delegato UE 2019/2014)
- Cappe: classe B (Reg. UE 65/2014)
- Lavastoviglie: classe C (Reg. delegato UE 2019/2017)
- Asciugatrici: classe C (Reg. delegato UE 2023/2534)
- Frigoriferi e congelatori: classe D (Reg. delegato UE 2019/2016)
- Piani cottura: conformità ai limiti di efficienza dell’Allegato I, punto 1.2, Reg. (UE) n. 66/2014
L’elenco completo dei modelli acquistabili è consultabile qui
Come funziona il click day
Trattandosi di un click day per l’erogazione di un contributo fino a esaurimenti dei fondi 48,1 milioni di euro messi a disposizione dal governo Meloni, è bene farsi trovare pronti per ottimizzare i tempi. Quindi si consiglia di scegliere l’elettrodomestico da cambiare, aggiornare l’app IO all’ultima versione e poi seguire la procedura passo passo.
L’eventuale requisito aggiuntivo dell’ISEE inferiore a 25mila euro verrà verificato in automatico. Se la procedura andrà a buon fine, il voucher per il bonus sarà disponibile nella sezione Portafoglio dell’applicazione.