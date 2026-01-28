Bonus Giovani da 500 euro al mese per nuove attività, 18 mila euro in 3 anni per Under 35: come fare domanda

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Verrà replicato anche nel 2026 il bonus giovani, la misura che riconosce fino a 500 euro al mese agli under 35 che avviano una nuova attività. E con una importante novità: potranno accedere al contributo previsto dal decreto Coesione anche i liberi professionisti con partita Iva, precedentemente esclusi. Lo ha confermato ufficialmente l’Inps a seguito di un chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ecco tutti i dettagli, i requisiti e come fare domanda.

Bonus giovani da 500 euro al mese anche nel 2026

Riaprono i termini per la domanda di accesso al bonus giovani under 35, che verrà confermato anche per il 2026.

In vigore fino alla fine dello scorso anno, la misura doveva essere prolungata fino al 31 dicembre 2026, ma il suo rinnovo era saltato.

Dal governo è però arrivata la notizia che la misura verrà reintrodotta con un emendamento al Decreto Milleproroghe.

Bonus giovani under 35 anche per i professionisti con partita Iva

C’è poi anche un’altra novità importante: anche i professionisti con partita Iva, precedentemente esclusi, potranno accedere alla misura di sostegno prevista dal Decreto Coesione per l’avvio di nuove attività.

Inizialmente l’Inps aveva limitato l’accesso ai soli professionisti che avessero costituito un’attività in forma d’impresa.

Alla fine si è scelto di estendere la platea dei potenziali beneficiari ai lavoratori autonomi.

Quanto vale il bonus giovani

Il bonus giovani è destinato ai disoccupati under 35 che hanno avviato una nuova attività in settori strategici.

La misura prevede un contributo economico totale di 18.000 euro, che sarà erogato in 36 rate mensili dal valore di 500 euro l’una.

Quali sono i requisiti

Con l’estensione della platea, potranno fare domanda per accedere al bonus giovani tutte le persone con meno di 35 anni che hanno avviato un’attività in settori strategici tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, senza restrizioni relative a Isee o reddito.

I requisiti d’accesso sono i seguenti:

età inferiore a 35 anni alla data di avvio dell’attività;

alla data di avvio dell’attività; stato di disoccupazione al momento dell’avvio dell’attività;

al momento dell’avvio dell’attività; avvio dell’attività tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Per i professionisti il requisito temporale si considera soddisfatto dalla data di apertura della partita Iva.

Inoltre il bonus vale per molti ma non per tutti: può essere richiesto soltanto per le attività imprenditoriali nei settori considerati strategici.

L’elenco delle attività ammesse è consultabile nel decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Per quanto riguarda i professionisti, l’Inps ha specificato quali sono i codici Ateco che possono farne richiesta, tra cui:

attività legali e contabilità (69);

attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale (70);

attività degli studi di architettura e d’ingegneria (71);

ricerca scientifica e sviluppo (72);

pubblicità e ricerche di mercato (73);

altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74);

servizi veterinari (75).

Come e quando fare domanda

Con l’estensione della platea ai professionisti, l’Inps ha riaperto la finestra temporale per inviare le domande di accesso al bonus giovani, adeguando la propria piattaforma telematica.

La finestra sarà aperta dal 31 gennaio al 2 marzo 2026 e, come ha spiegato l’Inps in una circolare, sarà dedicata esclusivamente ai liberi professionisti.

Come detto, in attesa del rinnovo della misura per il 2026, può fare domanda solo chi ha aperto un’attività dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.