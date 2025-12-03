Bonus giovani Under 35, la circolare Inps sui 500 euro al mese per tre anni a chi ha aperto un'azienda

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

L’Inps ha annunciato l’attivazione del nuovo bonus giovani Under 35: già previsto dal decreto Coesione, l’incentivo permetterà a coloro che hanno aperto un’attività imprenditoriale di ottenere 500 euro al mese per tre anni. La richiesta potrà essere inviata entro il 28 dicembre per le aziende create prima del 28 novembre. Le imprese più recenti avranno 30 giorni di tempo dalla data di apertura.

Come funziona il bonus giovani Under 35

Coloro che hanno avviato un’attività imprenditoriale potranno richiedere il bonus giovani Under 35. L’incentivo era già stato annunciato dall’Inps con la Circolare n. 90/2025. Grazie alla Circolare n. 148 del 28 novembre e al Messaggio n. 3633/2025 del 1° dicembre, la misura è stata ufficialmente inaugurata e ne sono state chiarite le modalità operative.

Come previsto dal decreto Coesione 2024, chi non ha ancora compiuto 35 anni e, da disoccupato, ha avviato un’attività imprenditoriale (o intende avviarla entro il prossimo 31 dicembre) potrà richiedere un contributo pari a 500 euro per tre anni.

ANSA

Sede Inps in piazza della Vittoria a Genova

Denominata ufficialmente “Incentivo all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica”, la misura di sostegno verrà gestita dall’Inps.

Potrà richiederla sia chi ha avviato un’attività in proprio, sia chi ha optato per la forma societaria.

Chi potrà presentare domanda all’Inps: requisiti richiesti

Non tutti gli imprenditori potranno però richiedere il bonus giovani under 35, pur rispettando il requisito dell’età.

Innanzitutto, il decreto Coesione stabilisce che la domanda possa essere presentata soltanto per attività avviate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Le attività, inoltre, devono avere sede sul territorio nazionale.

Tra i requisiti richiesti, infine, c’è anche il settore di attività, che deve essere strategico per la transizione digitale ed ecologica, o per lo sviluppo di nuove tecnologie.

Come ottenere 500 euro al mese per tre anni

La domanda per ottenere il bonus giovani under 35 è già accessibile sul sito ufficiale dell’Inps.

Per inoltrare la richiesta, sarà necessario autenticarsi al portale con identità digitale (SPID, CIE o eIDAS) e cercare la voce “Incentivo Decreto Coesione”.

Se l’azienda è stata aperta prima del 28 novembre 2025, la richiesta per l’incentivo potrà essere inviata entro 30 giorni da tale data. Per le imprese fondate dopo il 28 novembre, invece, la domanda potrà essere inviata entro 30 giorni dalla data di fondazione.