Bonus Gpl e metano 2026, via agli incentivi per trasformare le auto a gas: come ottenerlo e come funziona

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Dpcm 10 del 10 giugno 2026 ha introdotto un nuovo bonus per convertire le auto a benzina e diesel in mezzi a Gpl e a metano. Si tratta di 400 euro per il primo e 800 per il secondo, su quasi ogni veicolo in circolazione, visto che saranno inclusi anche gli Euro 3, tra i più vecchi sulle strade italiane.

Come funziona il bonus per Gpl e metano 2026

A partire dal 2 luglio 2026 è disponibile un bonus per convertire la propria auto diesel o benzina attraverso un impianto a Gpl o a metano. Rispettivamente, si tratta di uno sconto di 400 e 800 euro per ogni impianto.

L’obiettivo è quello di diminuire le emissioni attraverso carburanti leggermente meno inquinanti di benzina e diesel. Per questa ragione sono incluse anche le auto Euro 3, uno standard di emissioni obbligatorio da 25 anni.

ANSA

Possono richiedere il bonus sia le persone fisiche, quindi i privati, sia le persone giuridiche, quindi aziende e liberi professionisti che utilizzano l’auto per lavoro.

Fino a quando durerà il bonus

Per questo bonus sono stati stanziati in tutto 21 milioni di euro ma per un periodo di cinque anni. Per il 2026 il fondo è di 4 milioni, che sale a 5 tra il 2027 e il 2029 per poi scendere a 1 milione nel 2030.

Ogni anno il bonus continuerà fino all’esaurimento delle risorse, tranne che per il 2030, per cui è prevista una scadenza temporale a marzo, che giustifica la cifra limitata assegnata a quell’anno.

Gli automobilisti interessati possono chiedere informazioni nelle officine autorizzate all’installazione di questi impianti. Lo sconto sarà direttamente in fattura, abbassando quindi il prezzo fin dal pagamento.

Il risparmio per gli automobilisti

Un impianto a Gpl o a Metano per un’auto a benzina costa fino a 2.000 euro, mentre è più complesso per le auto diesel, che necessitano di più adattamenti e possono richiedere fino a 3.000 euro di investimento.

A questi vanno aggiunti i costi di manutenzione. Per il metano, ogni 5 anni le bombole vanno sostituite con costi fino a 450 euro. Anche il serbatoio del Gpl va cambiato, ma ogni 10 anni, a un costo che può arrivare a 900 euro.

I prezzi alla pompa di questi carburanti sono però in media più bassi di quelli di diesel e benzina e anche se, nel caso del Gpl, c’è minore efficienza a parità di volume, il risparmio è significativo.