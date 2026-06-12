Bonus Inps da 500 euro al mese per under 35, chi è stato escluso può riprovarci entro il 10 luglio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si apre una nuova possibilità per i giovani under 35 di accedere al bonus Inps da 500 euro al mese. Infatti, chi era stato escluso può riprovarci entro il 10 luglio 2026. Lo ha comunicato l’Inps, con un messaggio nel quale annuncia la chiusura dell’istruttoria delle domande per il bonus: parte la liquidazione anticipata e anche un canale per chiedere il riesame. Restano in attesa quelle che presentano dubbi sulla regolarità contributiva, per esempio in caso di cassa previdenziale non gestita dall’istituto.

Nuova finestra di tempo per il bonus under 35

L’Inps ha confermato una nuova finestra di tempo per richiedere il bonus giovani under 35. Con il messaggio 1955 del 10 giugno 2026, l’Inps ha informato della chiusura dell’istruttoria delle domande per il bonus giovani under 35 destinato all’autoimpiego in settori strategici.

Significa che le istanze accolte vedranno la liquidazione anticipata, mentre le istanze respinte potranno accedere a un canale telematico specifico e chiedere il riesame. In altre parole, chi ha visto la propria domanda rifiutata ha nuovamente una possibilità per accedervi, producendo le dovute integrazioni e ottenendo quindi una nuova valutazione.

Tutto questo è possibile entro il 10 luglio 2026, 30 giorni esatti dalla pubblicazione del messaggio da parte dell’Inps. Restano però fuori alcune pratiche sospese a causa di controlli sulla regolarità contributiva in caso di cassa previdenziale non gestita dall’istituto o di chi ha versato alla gestione separata senza iscrizione.

Cos’è il bonus da 500 euro?

Il bonus da 500 euro al mese, fino a 36 mesi (non oltre il 31 dicembre 2028), è un sostegno economico che vuole incentivare l’occupazione giovanile per chi avvia un’attività imprenditoriale in settori strategici.

È stato introdotto nel decreto coesione e permette ai giovani di investire con una sicurezza in più in settori come lo sviluppo di nuove tecnologie, la transizione digitale ed ecologica.

La somma viene liquidata dall’Inps in una soluzione anticipata per il numero di mesi di effettivo svolgimento dell’attività.

Come ottenere il bonus giovani

Per ottenere il bonus giovani da 500 euro bisogna avere dei requisiti. Possono accedervi infatti le persone disoccupate sotto i 35 anni che hanno avviato un’attività imprenditoriale tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

L’Inps ha allargato la platea anche ai liberi professionisti, che hanno quindi aperto la partita Iva sempre nella stessa finestra temporale, e a chi abbia avviato un’attività nell’ambito della ricerca e dello sviluppo sperimentale o dell’archeologia.

Per presentare la domanda di riesame, bisogna accedere al portale Inps con l’identità digitale e, nella stessa sezione utilizzata per la domanda originaria, richiedere il riesame tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche > Incentivo al decreto coesione”.