Bonus Inps per corsi di lingua: contributi fino a 800 euro per gli studenti, come fare domanda
Bando Inps Corso di lingue in Italia 2026: 6.100 borse fino a 800 euro per studenti. Requisiti Isee, scadenze e guida alla domanda
Il bando Inps “Corso di lingue in Italia” 2026 mette a disposizione 6.100 borse di studio per sostenere le famiglie nelle spese d’istruzione e formazione linguistica. L’iniziativa prevede un contributo economico fino a 800 euro per studente, destinato alla frequenza di percorsi formativi extracurricolari in Italia orientati al conseguimento di un diploma o certificato riconosciuto a livello internazionale.
- Bonus Inps per corsi di lingua: chi può fare domanda
- Qual è l'obiettivo del bonus
- Come inviare la domanda
Bonus Inps per corsi di lingua: chi può fare domanda
Il bonus è riservato ai figli o orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, oltre che a minori in affidamento o affidamento preadottivo.
Possono partecipare gli studenti che nell’anno scolastico 2025/2026 hanno frequentato la quinta elementare, la scuola media o la scuola superiore e che non abbiano superato i 23 anni di età al momento dell’istanza.
Il numero totale dei sussidi è così ripartito tra i vari cicli di studio:
- 50 contributi per chi ha concluso la scuola primaria;
- 2.550 contributi per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;
- 3.500 contributi per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
Qual è l’obiettivo del bonus
Il percorso formativo di preparazione deve svolgersi in Italia tra settembre 2026 e giugno 2027, con una durata minima di quattro mesi e almeno 60 ore effettive di lezione in presenza da 60 minuti ciascuna.
La formazione online sincrona è consentita unicamente in presenza di un’emergenza sanitaria nazionale dichiarata dalle autorità.
L’obiettivo finale consiste nel sostenere l’esame per una certificazione ufficiale rilasciata da un ente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, priva di scadenza temporale e comprensiva di prove scritte e orali.
I livelli minimi di competenza linguistica (QCER) richiesti sono i seguenti:
- Livello A2 per gli alunni che hanno frequentato la quinta primaria;
- Livello B1 o B2 per gli studenti delle scuole medie;
- Livello B1, B2, C1 o C2 per gli studenti delle scuole superiori.
Come inviare la domanda
L’ammontare della cifra erogata dall’Inps si calcola sul valore minore tra la spesa reale sostenuta e la soglia massima di 800 euro, applicando una percentuale variabile legata all’Isee familiare (dal 97% per Isee fino a 8.000 euro al 60% per Isee sopra i 72.000 euro o assente).
L’indicatore economico non costituisce un limite d’accesso ma influisce sul punteggio e sull’importo calcolato.
La richiesta va inviata esclusivamente online tramite il Portale Prestazioni Welfare dell’Inps previa autenticazione con SPID, CIE o CNS, entro il termine ultimo delle ore 12:00 del 2 settembre 2026.
La pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva avverrà entro il 30 settembre 2026.