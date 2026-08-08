Bonus Inps per corsi di lingua: contributi fino a 800 euro per gli studenti, come fare domanda

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il bando Inps “Corso di lingue in Italia” 2026 mette a disposizione 6.100 borse di studio per sostenere le famiglie nelle spese d’istruzione e formazione linguistica. L’iniziativa prevede un contributo economico fino a 800 euro per studente, destinato alla frequenza di percorsi formativi extracurricolari in Italia orientati al conseguimento di un diploma o certificato riconosciuto a livello internazionale.

Bonus Inps per corsi di lingua: chi può fare domanda

Il bonus è riservato ai figli o orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, oltre che a minori in affidamento o affidamento preadottivo.

Possono partecipare gli studenti che nell’anno scolastico 2025/2026 hanno frequentato la quinta elementare, la scuola media o la scuola superiore e che non abbiano superato i 23 anni di età al momento dell’istanza.

Il numero totale dei sussidi è così ripartito tra i vari cicli di studio:

50 contributi per chi ha concluso la scuola primaria;

per chi ha concluso la scuola primaria; 2.550 contributi per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;

per gli alunni della scuola secondaria di primo grado; 3.500 contributi per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Qual è l’obiettivo del bonus

Il percorso formativo di preparazione deve svolgersi in Italia tra settembre 2026 e giugno 2027, con una durata minima di quattro mesi e almeno 60 ore effettive di lezione in presenza da 60 minuti ciascuna.

La formazione online sincrona è consentita unicamente in presenza di un’emergenza sanitaria nazionale dichiarata dalle autorità.

L’obiettivo finale consiste nel sostenere l’esame per una certificazione ufficiale rilasciata da un ente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, priva di scadenza temporale e comprensiva di prove scritte e orali.

I livelli minimi di competenza linguistica (QCER) richiesti sono i seguenti:

Livello A2 per gli alunni che hanno frequentato la quinta primaria;

per gli alunni che hanno frequentato la quinta primaria; Livello B1 o B2 per gli studenti delle scuole medie;

per gli studenti delle scuole medie; Livello B1, B2, C1 o C2 per gli studenti delle scuole superiori.

Come inviare la domanda

L’ammontare della cifra erogata dall’Inps si calcola sul valore minore tra la spesa reale sostenuta e la soglia massima di 800 euro, applicando una percentuale variabile legata all’Isee familiare (dal 97% per Isee fino a 8.000 euro al 60% per Isee sopra i 72.000 euro o assente).

L’indicatore economico non costituisce un limite d’accesso ma influisce sul punteggio e sull’importo calcolato.

La richiesta va inviata esclusivamente online tramite il Portale Prestazioni Welfare dell’Inps previa autenticazione con SPID, CIE o CNS, entro il termine ultimo delle ore 12:00 del 2 settembre 2026.

La pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva avverrà entro il 30 settembre 2026.