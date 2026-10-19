Bonus Mamme 2026 da 720€ per chi ha almeno due figli, la circolare INPS e i requisiti per riceverlo a dicembre

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Il Bonus Mamme 2026, l’aiuto economico da 720 euro annui per le lavoratrici madri di almeno due figli, sta per partire. Nella circolare trasmessa dall’INPS sono stati chiariti i requisiti di accesso specifici, la misura del beneficio e le modalità di presentazione e gestione delle domande.

Cos’è il Bonus Mamme 2026

Il Bonus Mamme 2026 è un’agevolazione economica riconosciuta dall’INPS, previa domanda, destinata alle lavoratrici madri di almeno due figli.

Rispetto al 2025, l’importo mensile è passato da 40 a 60 euro, fino a un massimo annuo di 720 euro. Il bonus verrà versato direttamente dall’Inps, in un’unica soluzione, nel mese di dicembre, contestualmente al pagamento della mensilità riferita al medesimo mese.

I requisiti d’accesso per il Bonus Mamme 2026

Nella giornata di venerdì 16 ottobre è stata pubblicata dall’INPS la circolare 106, che ha definito nello specifico i requisiti di accesso all’agevolazione.

Possono richiedere il Bonus Mamme 2026 le lavoratrici del settore privato e pubblico, escluso il comparto domestico.

Per quanto riguarda le madri di due figli il requisito richiesto è quello di essere lavoratrici dipendenti (a tempo indeterminato o a termine) o autonome, comprese le professioniste.

Il nuovo Bonus Mamme non è riconosciuto alle lavoratrici con tre o più figli con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’agevolazione, riconosciuta su base mensile, spetta fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli.

Per quanto concerne il requisito economico, per accedere al Bonus Mamme 2026 è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2026 sia “pari o inferiore a 40 mila euro annui”.

La domanda dovrà essere presentata online sul portale dell’INPS, utilizzando la propria identità digitale, o tramite contact center o patronati.

La data di apertura del servizio per la presentazione delle domande verrà comunicata dall’INPS in un successivo messaggio.

Le ultime notizie sul Bonus Mamme 2026

L‘apertura della piattaforma Inps per richiedere il Bonus Mamme 2026, stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, è prevista alla fine del mese di ottobre.

Lo scorso anno le beneficiarie erano state 650.098. La regione che ha avuto il maggior numero di beneficiarie (111.161) è stata la Lombardia.