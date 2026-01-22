Bonus mobili 2026 al 50% fino a 5.000 euro anche per le seconde case, i requisiti per accedere

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nelle ultime leggi di bilancio il Governo ha tagliato buona parte dei bonus edilizi, ma per il 2026 è sopravvissuto il bonus mobili. Si tratta di una detrazione Irpef al 50% per l’acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici in ambito di ristrutturazione di un’abitazione, anche se registrata come seconda casa. Per accedere però è necessario rispettare determinati requisiti.

Come funziona il bonus mobili 2026

Il bonus mobili nel 2026 prevede che nel caso di spese per arredi o grandi elettrodomestici (come frigoriferi o lavatrici) fatti durante una ristrutturazione, si possa ottenere uno sconto fiscale.

La cifra scontata non può essere più del 50% della spesa effettuata per acquistare mobili ed elettrodomestici di grandi dimensioni e comunque non può mai superare i 5.000 euro.

Si tratta di detrazioni fiscali, quindi verranno scalate dal pagamento dell’Irpef nel corso dei successivi 10 anni, in quote annuali ciascuna di pari importo.

Chi può accedere al bonus mobili

Il bonus mobili non vale per tutti gli acquisti di elettrodomestici e arredi. È infatti necessario che siano in corso dei lavori di ristrutturazione che devono essere iniziati al massimo il 1° gennaio del 2025.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, è necessario che questi rispettino delle classi energetiche minime. Classe A per i forni, classe E per lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie, classe F per frigoriferi e congelatori.

Infine l’ultimo requisito è che il pagamento effettuato per acquistare mobili ed elettrodomestici deve essere tracciabile. Sono quindi validi solo i pagamenti con carta di credito, carta di debito o bonifico bancario.

Il bonus mobili per le seconde case

Il bonus mobili per il 2026 vale per intero, quindi con una detrazione fino al 50%, anche per chi sta ristrutturando una seconda casa. Questo lo distingue dagli altri bonus edilizi, che spesso si riducono per le abitazioni diverse da quella principale.

Questo dettaglio è stato chiarito da una guida dell’Agenzia delle entrate, che ha spiegato che il criterio della “prima casa” non si applica in questi casi.

Infine, il bonus mobili può essere utilizzato anche per gli arredi delle parti comuni dei condomini. In questo caso la detrazione, come la spesa, viene ripartita tra i condomini.