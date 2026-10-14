Bonus Natale 2026 per i pensionati da 154,90 euro, tra i requisiti c'è il reddito personale ma non l'ISEE

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A dicembre alcuni pensionati riceveranno un assegno più alto. Oltre alla tredicesima, per determinate categorie è previsto anche il cosiddetto Bonus Natale, un importo aggiuntivo una tantum riconosciuto nel cedolino di fine anno. Il contributo è pari a 154,94 euro, anche se spesso viene indicato in forma arrotondata come bonus da 154,90 euro. La misura è stata introdotta con la Legge finanziaria 2001 e viene pagata solo a chi rispetta specifici requisiti economici tra cui il reddito personale.

Bonus Natale 2026, a chi spetta

Come riporta SkyTg24, l’accredito avviene in automatico da parte dell’Inps.

Non è quindi necessario presentare una domanda, a meno che il pensionato non riceva il bonus e ritenga comunque di averne diritto.

Il Bonus Natale sulle pensioni spetta ai titolari di trattamenti dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e di forme sostitutive o integrative gestite dall’Inps o da enti previdenziali privatizzati.

Il contributo non deve essere confuso con la quattordicesima, che segue regole diverse, né con altri bonus previsti per i lavoratori dipendenti.

Per stabilire chi può riceverlo, l’Inps prende come riferimento il trattamento minimo annuo di pensione.

I limiti legati alla pensione

Per il 2026 il trattamento minimo annuo è pari a 7.954,05 euro, cioè 611,85 euro per 13 mensilità.

Il bonus viene riconosciuto per intero ai pensionati che, sommando i trattamenti percepiti, non superano questa soglia.

Chi ha una pensione annua compresa tra 7.954,05 euro e 8.108,99 euro può ricevere il contributo in misura ridotta.

In questo caso l’importo viene calcolato in modo da arrivare alla soglia massima prevista.

Bonus Natale 2026 per chi è: i requisiti

Tra i requisiti principali c’è il reddito personale complessivo.

Per il 2026 il limite è fissato a 11.931,08 euro.

Per chi è sposato o unito civilmente, il reddito complessivo della coppia non deve superare 23.862,15 euro annui.

Resta però valido anche il limite individuale.

Nel caso di coniugi legalmente separati, il reddito dell’altra persona non viene conteggiato.

Per il Bonus Natale non conta invece l’Isee.

L’Inps considera i redditi soggetti a Irpef, compresa la pensione.

Questo significa che un pensionato con un trattamento sotto la soglia può essere escluso se possiede altri redditi oltre il limite ammesso.

Chi è escluso dal bonus

Non tutti i pensionati possono ricevere il contributo da 154,94 euro.

Restano esclusi i titolari di trattamenti assistenziali, come l’assegno sociale e le prestazioni per invalidità civile.

Sono inoltre escluse alcune categorie specifiche, tra cui le pensioni di dipendenti di enti creditizi e quelle dei dirigenti d’azienda.

Il pagamento viene riconosciuto solo se i requisiti risultano correttamente aggiornati negli archivi Inps.