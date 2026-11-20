Bonus Natale 2026 per pensionati, fino a 155 euro in più ma non per tutti: limiti sul reddito e come ottenerlo
Con la pensione di dicembre del 2026 arriva il bonus Natale da 154,94 euro riservato ai pensionati con assegni bassi e precisi limiti di reddito
Con l’assegno di dicembre 2026 viene erogato il bonus di Natale fino a 154,94 euro per i pensionati con trattamenti bassi che rispettano specifici requisiti economici. Il contributo aggiuntivo spetta in misura piena a chi non supera i 7.954,05 euro annui di pensione e rientra entro determinate soglie di reddito personale o coniugale, mentre viene accreditato automaticamente dall’Inps nel cedolino mensile.
- Bonus di Natale per i pensionati: a chi spetta
- Le categorie escluse dal contributo
- Come ottenere il pagamento e controllare il cedolino Inps
Bonus di Natale per i pensionati: a chi spetta
A partire da martedì 1° dicembre 2026 i pensionati con assegni più bassi riceveranno nel cedolino mensile, insieme alla tredicesima, anche il cosiddetto bonus Natale, un contributo aggiuntivo introdotto dalla legge 388 del 2000 e rimasto invariato nell’importo massimo di 154,94 euro (l’equivalente delle originarie trecentomila lire) da ben venticinque anni, senza alcun adeguamento all’inflazione o al costo della vita.
L’integrazione, esente dal prelievo Irpef e non incidente sulla formazione del reddito, spetta in misura piena a chi percepisce una pensione annua non superiore al trattamento minimo Inps pari a 7.954,05 euro, corrispondenti a 611,85 euro al mese per tredici mensilità.
Per chi incassa trattamenti compresi tra 7.954,05 e 8.108,99 euro annui è invece previsto un bonus ridotto, calcolato per differenza fino al raggiungimento della soglia limite: chi riceve ottomila euro all’anno ottiene ad esempio 108,99 euro, mentre oltre gli 8.108,99 euro il beneficio si azzera completamente.
Le categorie escluse dal contributo
Per accedere all’aumento natalizio non è sufficiente percepire una pensione inferiore alle soglie stabilite, ma occorre rispettare anche i tetti di reddito complessivo assoggettabile all’Irpef fissati dall’Inps.
Il reddito individuale del beneficiario non deve superare gli 11.931,08 euro annui, limite che sale a 23.862,15 euro complessivi nel caso di soggetti coniugati o uniti civilmente, fermo restando che la quota personale non può comunque oltrepassare gli 11.931,08 euro; per i divorziati o i semplici conviventi si considera invece esclusivamente il dato individuale.
Restano esclusi dalla misura i titolari di prestazioni assistenziali come assegni sociali, pensioni sociali e trattamenti per invalidi civili, mentre chi percepisce più pensioni riceve il contributo una sola volta.
Come ottenere il pagamento e controllare il cedolino Inps
L’erogazione del bonus Natale avviene in modo automatico direttamente con il pagamento della pensione di dicembre 2026, senza necessità di presentare una domanda preventiva.
I cittadini possono verificare l’effettivo accredito della somma consultando il cedolino mensile nell’area riservata del portale MyInps. Qualora un pensionato ritenga di possedere tutti i requisiti previsti ma non riscontri l’importo aggiuntivo nella mensilità di dicembre, può presentare all’Inps una richiesta di ricostituzione della pensione online oppure tramite l’assistenza di un patronato.
L’Istituto previdenziale effettua comunque controlli successivi sulle dichiarazioni reddituali e procede al recupero delle somme eventualmente erogate senza diritto mediante trattenute rateali sugli assegni futuri.