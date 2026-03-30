Bonus nido 2026, il rinnovo annuale non serve più perché ora la nuova domanda all'Inps diventa automatica

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una piccola rivoluzione burocratica è pronta a semplificare la vita di milioni di famiglie italiane. Con la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, l’Inps ha riscritto le regole del bonus nido, introducendo la domanda “pluriennale”. A partire dal 2026, i genitori non saranno più costretti a presentare una nuova istanza ogni anno: una volta accolta, la richiesta resterà valida per l’intero ciclo di frequenza, ovvero fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

Bonus nido 2026, cosa cambia

Come riporta QuiFinanza, il passaggio al sistema automatico non cancella del tutto gli adempimenti, ma li snellisce drasticamente.

Sebbene i dati rimangano “in memoria” nelle banche dati dell’istituto, le famiglie dovranno comunque collegarsi al portale Inps all’inizio di ogni anno per indicare le mensilità per le quali intendono ricevere il rimborso.

Questo passaggio è fondamentale per consentire all’ente di accantonare le somme necessarie.

Resta inoltre l’obbligo di allegare le fatture o le ricevute di pagamento, che devono essere rigorosamente tracciabili (bonifico, Pos o PagoPA).

La novità: l’Isee neutralizzato

Un’altra svolta rilevante riguarda il calcolo degli importi, che da quest’anno adotta il criterio dell’Isee neutralizzato.

In sostanza, dal valore Isee per prestazioni minorenni vengono scorporate le somme percepite a titolo di Assegno unico e universale.

Questo meccanismo evita che il sostegno principale per i figli faccia paradossalmente scendere il contributo per l’asilo nido, garantendo alle famiglie una cifra più equa.

Gli importi previsti per il 2026

Il contributo varia in base alla data di nascita del minore e alla fascia Isee:

Bambini nati dal 2024:

Fino a 3.600 euro con Isee entro i 40.000 euro;

con Isee entro i 40.000 euro; 1.500 euro oltre i 40.000 euro o senza Isee.

Bambini nati prima del 2024:

3.000 euro con Isee fino a 25.000 euro;

con Isee fino a 25.000 euro; 2.500 euro tra 25.001 e 40.000 euro;

tra 25.001 e 40.000 euro; 1.500 euro oltre la soglia massima.

Spese ammesse e scadenze

Il bonus 2026 estende la platea dei servizi rimborsabili.

Oltre ai nidi pubblici e privati, rientrano le sezioni primavera, i micronidi e i servizi educativi domiciliari.

Sono coperti i costi delle rette, dei pasti e l’imposta di bollo, mentre restano esclusi i servizi ricreativi e il pre/post scuola.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente online tramite Spid, Cie o Cns (o tramite patronato).

Un ultimo promemoria riguarda la scadenza per il caricamento dei documenti: per le spese sostenute nel 2026, ci sarà tempo fino al 30 aprile 2027.

È bene però non attendere l’ultimo momento: l’Inps monitora i fondi mensilmente e, in caso di esaurimento delle risorse, le nuove erogazioni potrebbero essere sospese.