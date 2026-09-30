Bonus per le famiglie dall'assegno unico ai nati nel 2026 fino a quello per l'asilo nido, come richiederli

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’anno sta per concludersi, ma c’è ancora tempo per accedere ad alcuni bonus. Diverse sono le misure attive per le famiglie, la natalità, le bollette e gli anziani con limite di reddito. Per accedervi ci sono requisiti e scadenze differenti, così come la modalità di richiesta può variare. In alcuni casi si accede in maniera automatica, in altri è necessario fare domanda attraverso l’INPS. Fondamentale è aver aggiornato l’ISEE.

Bonus ancora attivi: quali richiedere

Ci sono ancora diversi bonus attivi che possono essere richiesti prima della fine del 2026. Per le famiglie ci sono agevolazioni con scadenza fissata proprio al 31 dicembre: si va dai contributi per i figli agli sconti sulle bollette, fino al bonus asilo nido e al bonus nuovi nati.

È fondamentale aver aggiornato il proprio ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, poiché per molte di queste agevolazioni rappresenta il criterio determinante. Non tutti i contributi prevedono la stessa soglia: in alcuni casi il limite è entro i 15.000 euro annui, in altri arriva anche a 40.000-50.000 euro.

Avere tale indicatore aggiornato permette di accedere a diverse misure, tra cui i bonus sociali per luce, gas e acqua, la Carta Dedicata a Te e i vari sostegni per il nucleo familiare.

Assegno unico 2026: a chi spetta e come richiederlo

Il principale sostegno per la famiglia è l’Assegno Unico e Universale, un contributo economico destinato ai nuclei con figli a carico. In questo caso, i parametri di riferimento sono il numero di figli minorenni a carico e l’ISEE.

Nello specifico, si possono ottenere fino a 203,80 euro al mese con un ISEE fino a 17.468,51 euro; al di sopra dei 46.582,71 euro l’importo scende a 58,30 euro al mese.

Gli importi prevedono inoltre delle maggiorazioni in caso di figli piccoli, famiglie numerose, figli con disabilità, madri di età inferiore ai 21 anni o per entrambi i genitori lavoratori.

Bonus nuovi nati e bonus asilo nido

Un altro contributo utile per le famiglie è il bonus nuovi nati, pari a 1.000 euro una tantum. Si tratta di un beneficio destinato ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 40.000 euro.

La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, dall’adozione o dall’ingresso in famiglia del minore: trascorso questo termine, si perde il diritto al contributo.

Sempre per i genitori con figli piccoli è previsto il bonus asilo nido, un sostegno per chi ha figli di età inferiore ai tre anni utile a coprire le rette delle strutture sia pubbliche sia private.

Come capire se si ha diritto a un bonus?

Prima di fare domanda, occorre verificare il possesso dei requisiti. Oltre alla soglia ISEE, ogni misura può prevedere criteri di accesso specifici.

Nella maggior parte dei casi le agevolazioni per le famiglie sono gestite dall’INPS, ed è quindi possibile verificare la propria posizione direttamente sul portale dell’Istituto.

Il passaggio fondamentale resta l’aggiornamento dell’ISEE. Una volta presentata la DSU, è possibile verificare la propria fascia di reddito in autonomia sul sito dell’INPS oppure rivolgersi a un CAF sul territorio per conoscere tutte le misure accessibili in base alla situazione economica e alla composizione del nucleo familiare.