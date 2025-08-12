Bonus psicologo 2025, al via le domande sul sito Inps tra scadenze e requisiti: chi può chiederlo

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Via alle domande per accedere al bonus psicologo. Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto è stato pubblicato il decreto interministeriale (Salute-Mef) sul riparto delle risorse relative all’anno 2025. La finestra temporale per presentare la richiesta, è stata individuata dall’Inps, di intesa con il ministero della Salute.

Quando inviare le domande per il bonus psicologo 2025

Le domande per ottenere il bonus psicologo 2025 potranno essere inviate dal 15 settembre al 14 novembre 2025.

La richiesta per accedere al contributo può essere presentata annualmente esclusivamente in via telematica accedendo al portale web dell’Inps (www.inps.it).

Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti – Albo degli Psicologi – che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (Cnop).

Cos’è il bonus psicologo

Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, anche detto bonus psicologo, è una misura volta a fornire assistenza psicologica alle persone in condizione di: ansia; stress; depressione e fragilità psicologica.

Il beneficio, riferisce in una nota il ministero della Salute, è destinato ai cittadini con un reddito Isee in corso di validità non superiore ai 50mila euro e riconosce fino a 50 euro per seduta per un massimo di 1.500 euro per beneficiario.

Come fare la domanda

Come riporta il sito dell’Inps, la domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite l’apposito servizio online, cliccando il tasto “Utilizza il servizio”. Per accedere alla procedura è necessario disporre di SPID (almeno di Livello 2 o superiore), CIE 3.0 (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Per un supporto su requisiti e modalità di invio della domanda, è possibile rivolgersi al Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, sono redatte le graduatorie per l’assegnazione del beneficio nei limiti delle risorse stanziate.

Le quote sono ripartite tenendo conto del valore ISEE ma parità di valore ISEE ha priorità chi ha presentato prima la domanda.

L’importo del Bonus Psicologo 2025

Il bonus psicologo, riconosciuto una sola volta in favore del richiedente, viene erogato al professionista per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia.

Il beneficio viene quantificato in base ai seguenti limiti di ISEE:

in caso di ISEE inferiore a 15mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario;

in caso di ISEE compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario;

in caso di ISEE superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario.

L’elaborazione delle graduatorie è comunicata tramite SMS o email ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati nella domanda. L’esito della domanda risulta consultabile nella medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

In caso di accoglimento, nel provvedimento sono indicati l’importo del contributo e il codice univoco associato. Questi dati devono essere comunicati, per ogni sessione di psicoterapia, al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo degli psicologi.

Il codice univoco deve essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda. Superato questo termine viene annullato.

A partire dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.