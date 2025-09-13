Bonus psicologo torna dal 15 settembre con le domande da presentare online: chi può richiederlo, le fasce Isee

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Dal 15 settembre al 14 novembre 2025 sarà possibile presentare domanda all’Inps per accedere al bonus psicologo. Si tratta di una delle misure più attese dai cittadini, pensata per sostenere chi ha necessità di cure psicologiche ma non può permettersele per motivi economici. L’importo massimo, riservato ai redditi più bassi, è di 1.500 euro, erogati in voucher da 50 euro a seduta, direttamente al professionista.

Bonus psicologo, le stime dell’Inps

Come negli anni precedenti, le richieste si annunciano altissime. Nel 2024 le domande furono oltre 400mila, ma soltanto poco più di 3.300 richiedenti ottennero il contributo.

Anche quest’anno il numero dei beneficiari sarà limitato: secondo le stime dell’Inps, con uno stanziamento di 9,5 milioni di euro, le risorse basteranno a coprire poco più di 6.300 persone.

Requisiti e modalità di accesso

Come riporta ANSA, il bonus è destinato ai cittadini con Isee inferiore a 50mila euro. L’importo varia in base alla fascia di reddito:

1.500 euro per chi ha un Isee sotto i 15mila euro;

per chi ha un Isee sotto i 15mila euro; 1.000 euro per Isee compreso tra 15mila e 30mila euro;

per Isee compreso tra 15mila e 30mila euro; 500 euro per Isee tra 30mila e 50mila euro.

La graduatoria, distinta per Regione e Provincia autonoma, terrà conto del valore Isee più basso e, in caso di parità, dell’ordine cronologico di presentazione.

L’Inps ha precisato che la Provincia autonoma di Trento non finanzierà la misura.

I beneficiari avranno a disposizione 270 giorni per utilizzare il contributo, che non viene erogato direttamente ai richiedenti, ma accreditato al professionista scelto.

I benefici del bonus psicologo

Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop) stima che in Italia siano circa 5 milioni le persone che avrebbero bisogno di un supporto psicologico, ma che non riescono ad accedervi per motivi economici.

Secondo un loro studio, il bonus ha già dimostrato effetti positivi: nel solo 2022 si è registrata una riduzione dei giorni di malattia e delle assenze dal lavoro, con un risparmio stimato di 312 milioni di euro.

Se la misura fosse estesa a tutti i cittadini con disturbi psicologici, il beneficio economico potrebbe arrivare a 21 miliardi, pari all’1% del Pil.

Il nodo dello psicologo di base

Nonostante il successo del bonus, resta fermo in Parlamento il disegno di legge sullo psicologo di base, figura che il Cnop ritiene ormai indispensabile.

Il nuovo Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale (Pansm 2025-2030) prevede un incremento dei servizi territoriali per far fronte all’aumento dei disturbi psicologici.