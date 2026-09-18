Bonus ristrutturazioni 2027 al 65% per la riqualificazione energetica, spunta l'ipotesi in vista della Manovra
Il quadro delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie si appresta a cambiare in vista dei prossimi interventi fiscali. Le norme attuali prevedono una riduzione progressiva delle detrazioni a partire dal 2027, con un impatto significativo sui proprietari di immobili. Nel dibattito sulla Manovra spunta l’ipotesi di un ecobonus al 65% destinato a specifiche spese di riqualificazione energetica sulla prima casa.
- Bonus ristrutturazioni 2027 e il taglio delle aliquote dal 2027
- Ipotesi ecobonus al 65% per la riqualificazione energetica
- Cosa cambia per le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie
Bonus ristrutturazioni 2027 e il taglio delle aliquote dal 2027
Come riporta QuiFinanza, il sistema degli incentivi edilizi si avvia verso un ridimensionamento stabilito dalle precedenti norme di bilancio.
Attualmente chi effettua interventi sulla abitazione principale beneficia di una aliquota al 50%.
Dal primo gennaio 2027 la detrazione IRPEF scenderà al 36% per la prima casa. Per quanto riguarda le seconde case, la percentuale oggi fissata al 36% subirà un ulteriore calo fino al 30%.
Il ridimensionamento delle agevolazioni fiscali ridurrà il margine di recupero della spesa per i contribuenti. Le schede ufficiali pubblicate dall’Agenzia delle Entrate illustrano i tetti di spesa e i criteri ordinari previsti dal testo di legge.
Il limite massimo agevolabile resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare. I rimborsi IRPEF continuano a essere ripartiti in dieci quote annuali di pari importo.
Ipotesi ecobonus al 65% per la riqualificazione energetica
Nel confronto politico sulla nuova legge di bilancio è emersa la proposta di introdurre una misura correttiva per sostenere la transizione ecologica.
La novità consisterebbe nel ripristino di un ecobonus al 65% focalizzato sugli interventi a più alto impatto di efficienza.
La misura dovrebbe riguardare esclusivamente la prima casa per venire incontro ai piccoli proprietari.
L’obiettivo dichiarato è incentivare la sostituzione degli impianti di riscaldamento e l’isolamento termico degli edifici.
Il ministero dell’Economia valuta le coperture finanziarie necessarie per coprire l’aliquota maggiorata e i tecnici di governo stanno definendo la lista dei lavori ammessi alla detrazione potenziata.
Le associazioni di categoria chiedono garanzie per evitare la paralisi del settore delle costruzioni.
Cosa cambia per le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie
L’eventuale introduzione dell’aliquota premiante andrebbe a modificare la mappa del bonus ristrutturazioni 2027.
Gli interventi ordinari senza requisiti energetici elevati resteranno legati al calo programmato al 36%.
Chi intende avviare cantieri per manutenzioni o restauro conservativo dovrà considerare la minore convenienza del beneficio ordinario.
La riqualificazione energetica diventerà la sola strada per accedere a percentuali di sconto fiscale più generose.