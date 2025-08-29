Bonus Ryanair da 2,50 euro per i dipendenti che scovano bagagli fuori misura, l'annuncio del Ceo fa discutere

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Michael O’Leary, Ceo di Ryanair, ha dichiarato che dall’inizio della prossima stagione invernale saranno aumentati i bonus ai dipendenti che scoveranno i bagagli a mano fuori misura dei viaggiatori. Per coloro che non rispettano le regole già sono previste multe salate. L’intento di O’Leary è incentivare i lavoratori della compagnia aerea low cost ad essere ancora più attenti nelle ispezioni ai passeggeri prima dell’imbarco.

Ryanair aumenta i bonus dei dipendenti che trovano bagagli non a norma

Al momento i dipendenti Ryanair che scoprono viaggiatori con bagagli a mano oltre le misure consentite guadagnano 1,5 euro per ogni segnalazione. Da novembre il bonus sarà di 2,5 euro a valigia smascherata. Quasi il doppio.

Inoltre O’Leary ha spiegato che verrà tolto il tetto degli 80 euro massimi raggiungibili in un mese da un singolo dipendente. Altrimenti detto, se un lavoratore della compagnia dovesse segnalare 50 bagagli non a norma in un mese, incasserebbe 125 euro in più, in quanto verrà tolta la soglia massima di introiti pari appunto a 80 euro.

Le regole Ryanair sulle dimensioni delle valigie

Secondo le regole di Ryanair, attualmente, i viaggiatori possono portare a bordo dell’aereo senza pagare nulla un piccolo bagaglio che deve poter essere inserito sotto il sedile. Le massime misure consentite sono le seguenti: 40x30x20 cm.

Si può anche portare a bordo un secondo bagaglio a mano, come un trolley di massimo 55x40x20 cm, ma in questo caso si deve pagare un supplemento.

Attenzione, però, sempre alle misure. Se la valigia è più grande del consentito, scatta la multa che può arrivare a toccare quota 87 euro.

Il Ceo Michael O’Leary agguerrito: “Non mi scuso affatto”

“Alzeremo il bonus probabilmente dall’inizio dell’orario invernale e non mi scuso affatto per questa decisione”, ha tuonato l’amministratore delegato Michael O’Leary, come riferito dal Guardian.

“Voglio che il nostro personale di terra prenda chi sta truffando il sistema”, ha aggiunto il Ceo della compagnia aerea snocciolando poi alcuni dati e sottolineando che quasi tutti i passeggeri che viaggiano con Ryanair rispettano le regole.

“Il 99,9% dei nostri clienti – ha spiegato O’Leary – è in regola, meno dello 0,1% paga la tariffa per il bagaglio al gate, ma si tratta comunque di circa 200mila passeggeri l’anno”.

“Sono veramente esterrefatto dal numero di persone che si presenta al c**zo di gate con uno zaino pensando di potersi imbarcare perché sono certi che non vedremo lo zaino. E invece lo vedremo e tu pagherai. Non salirai sull’aereo se il bagaglio non rientrerà nelle dimensioni prestabilite”, ha concluso con tono agguerrito l’amministratore delegato.

La decisione di aumentare il bonus dei dipendenti ha innescato alcune critiche. Diversi viaggiatori temono che si possa verificare una sorta di caccia alle streghe, anzi di ‘caccia alla valigia’ per assicurarsi una guadagno extra.