Bonus Sport 2025 da 300 euro per i figli tra i 6 e i 14 anni con Isee sotto i 15 mila euro: come fare domanda

Le famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni possono richiedere il bonus sport 2025, un contributo che consentirà di ottenere fino ad un massimo di 300 euro per sostenere i costi delle attività sportive e ricreative. L’agevolazione spetta solamente su presentazione di un Isee minorenni inferiore o pari a 15mila euro.

Bonus Sport 2025: 300 euro per i figli tra i 6 e i 14 anni

Dalle ore 12 del 29 settembre è attivo il bonus sport 2025, l’agevolazione destinata a famiglie con figli minori a carico. L’obiettivo della misura è quello di rendere le attività sportive e motorie accessibili anche alle famiglie con reddito basso.

Su iniziativa del Dipartimento dello Sport, verranno erogati fino a 300 euro per figli tra i 6 e i 14 anni.

Le domande si possono già inviare: la piattaforma per richiedere il contributo è attiva dal 29 settembre

Per finanziare il bonus, è stato stanziato un fondo da 30 milioni di euro.

Le famiglie beneficiarie non otterranno un contributo diretto, in quanto il bonus sarà erogato direttamente all’ente sportivo indicato in fase di domanda. Bisognerà quindi scegliere il corso tra quelli approvati dal Dipartimento.

I requisiti: chi può richiederlo

Possono presentare domanda per il bonus sport 2025 le famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni: la richiesta può essere effettuata sia da genitori che da tutori legali.

Tra i requisiti di accesso, spicca l’Isee minorenni, che non deve superare i 15mila euro.

Ricordiamo che l’Isee minorenni è una variante dell’Isee ordinario e coincide con quest’ultimo solo se i genitori sono conviventi, separati legalmente o divorziati. Per i nuclei familiari monoparentali o se i genitori del bambino non sono conviventi né coniugati, invece, l’ISEE minorenni differisce rispetto a quello ordinario.

Al momento della richiesta sarà necessario indicare l’attività sportiva scelta, la quale dovrà rispettare diversi requisiti per essere ritenuta valida.

Innanzitutto, dovrà prevedere almeno due incontri settimanali. L’attività prescelta deve inoltre iniziare entro la data del 15 dicembre 2025 e concludersi entro il 30 giugno 2026.

Come fare domanda

Per effettuare domanda per il bonus sport 2025, bisognerà utilizzare il portale ufficiale avvisibandi.sport.governo.it, al quale si può accedere solo mediante autenticazione tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Dopo l’autenticazione, si avrà accesso al modulo ufficiale, da compilare in ogni sua parte. Alla domanda andranno inoltre allegati l’Isee minorenni in corso di validità e un documento d’identità del genitore (o del tutore legale).

All’interno del modulo, come abbiamo anticipato, sarà infine necessario indicare il corso prescelto tra quelli disponibili nell’elenco ufficiale.

Per l’erogazione del contributo si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. Il bonus, infatti, verrà erogato solamente fino a esaurimento fondi.