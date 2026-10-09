Bonus tra 250 e 800 euro per le Partite Iva che hanno perso fatturato, domande per l'Iscro fino al 31 ottobre

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro mensili per sei mesi. Il bonus, denominato Iscro (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) viene erogato dall’Inps a beneficio dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e che hanno registrato un calo del fatturato senza aver chiuso le loro partite Iva. Per poter presentare domanda è necessario rispettare alcuni requisiti fiscali.

Cos’è l’Iscro e a chi è rivolto

Come anticipato, l’Iscro (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) è rivolto a tutte le partite Iva iscritte alla gestione separata che hanno registrato una riduzione dei guadagni nella loro attività principale.

Il bonus prevede l’erogazione di una cifra che va dai 250 agli 800 euro mensili per sei mesi.

ANSA

La campagna per presentare le domande è stata aperta il 15 giugno e si chiuderà il 31 ottobre. Va precisato che l’indennizzo non è rivolto a tutte le partite Iva, bensì ai lavoratori autonomi che non hanno una propria cassa di previdenza, ma anche ai lavoratori degli studi associati.

Sono esclusi dal beneficio anche i titolari di una pensione diretta, gli iscritti ad una previdenza obbligatoria e le persone che ricevono un assegno di inclusione. Sono esclusi, inoltre, i percettori di Iscro del 2024 e del 2025.

I requisiti delle partite Iva per ottenere il bonus

Riepilogando, l’Iscro è rivolto a tutti i lavoratori autonomi in gestione separata che nel 2025 hanno percepito un calo del guadagno. Nello specifico, il reddito del 2025 deve essere inferiore del 70% rispetto alla media del 2023 e del 2024, e non deve superare i 12 mila euro.

Inoltre, chi presenta domanda deve dimostrare di essere in regola con i contributi previdenziali obbligatori e avere una partita Iva aperta da almeno tre anni.

Le mensilità da 250 a 800 euro, come vengono calcolate

Nello specifico, l’importo erogato mensilmente per sei mensilità varia da 255,53 euro a 817,69 lordi, ma ciò dipende dai redditi dichiarati negli anni precedenti all’anno di riferimento (dunque nel 2023 e nel 2024).

L’Inps calcola la media di questi due redditi e la divide per due, poi applica il 25% e ottiene, così, l’importo da erogare per le sei mensilità. Come precisa il sito dell’Inps, questo bonus entrerà a far parte del reddito ai fini fiscali.

Come presentare la domanda

Le modalità per presentare la propria domanda per ottenere l’Iscro sono due:

Online, attraverso la pagina “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul sito istituzionale dell’Inps o sul sito dedicato all’Iscro; Telefonicamente tramite il Contact Center Multicanale: i numeri a disposizione sono 803 164, gratuito e rivolto alla rete fissa, e 06 164164, a pagamento e da cellulare.

In alternativa, gli utenti possono rivolgersi a un patronato o al proprio commercialista. L’Inps verificherà gli importi dichiarati attraverso l’Agenzia delle Entrate, e se i requisiti vengono soddisfatti la prima mensilità verrà erogata il giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.