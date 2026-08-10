Bonus Trasporti fino a 400 euro per acquisto abbonamenti e biglietti, quali sono i requisiti: come ottenerlo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nel 2027 torna il bonus Trasporti, fino a 400 euro utili per l’acquisto di abbonamenti e biglietti del trasporto pubblico locale. I requisiti per ottenerlo sono diversi: non più soltanto un reddito annuo entro i 20.000 euro, ma anche la distanza dal luogo di studio o lavoro. Non ci sarà il click day, la domanda sarà inserita in una graduatoria. Il punteggio andrà da zero a 100 e solo l’Isee assegnerà fino a 60 punti. La probabile platea è di circa 1,65 milioni di persone all’anno.

Il nuovo bonus Trasporti

Nel 2027 arriva il nuovo bonus Trasporti. Si tratta di un sostegno migliorato, che non subirà gli effetti negativi del click day come negli anni precedenti.

Si tratta di un bonus che andrà da 100 fino a 400 euro e i beneficiari dovranno presentare la domanda comunicando i requisiti come l’Isee (fissato entro i 20.000euro) e la distanza dal luogo di studio o lavoro.

Il bonus trasporti entrerà in vigore nel 2027 e resterà attivo fino al 2032. L’obiettivo è quello di sostenere le persone che potrebbero essere colpite dall’aumento del prezzo dei carburanti fossili e anche dei biglietti dei mezzi a causa del meccanismo europeo Ets2, che diventerà attivo nel 2028.

Come ottenerlo: i requisiti e il punteggio in graduatoria

A differenza degli altri anni, nessun click day, ma una vera e propria graduatoria che tiene conto di diversi elementi. La platea è infatti piuttosto ampia, circa 1,65 milioni di persone all’anno. La graduatoria prevede un punteggio da 0 a 100. I punteggi saranno assegnati per requisito economico, requisito di distanza e altri fattori.

Il requisito economico, per esempio, prevede che un Isee non oltre i 20.000 euro assegni 25 punti, mentre con un Isee sotto i 10.000 euro si ottiene il punteggio massimo, ovvero 60 punti. Un altro requisito è quello della distanza tra la casa e il luogo di studio o lavoro: anche qui ci sono scaglioni di punteggio e più si è distanti dal lavoro o dal luogo di studio, più si ottengono punti, fino a un massimo di 20 per chi supera i 30 km di distanza.

Infine gli altri fattori, ovvero 10 punti extra a chi non possiede un’auto o a chi ha già un abbonamento mensile o annuale per i mezzi. Ci sono poi delle categorie che hanno automaticamente 100 punti in graduatoria, come i caregiver di familiari che assistono persone con disabilità, le persone con disabilità e le persone sottoposte a trattamenti sanitari continuativi che quindi devono viaggiare spesso.

Quanto vale il bonus

Il bonus si divide in tre scaglioni, fino a un massimo di 400 euro. Chi avrà 400 euro all’anno è chi ha ottenuto almeno 80 punti, mentre a scendere si possono ottenere 200 euro per un punteggio tra 55 e 79 punti e 100 euro per chi ha ottenuto un punteggio tra 35 e 54 punti.

Sotto i 35 punti non si riceverà il bonus, almeno inizialmente. Si parla infatti di possibili scorrimenti della graduatoria e, in tal caso, si potrà comunque avere accesso al bonus trasporti nella forma minore pari a 100euro.