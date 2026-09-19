Boom del morbillo in Italia con 640 casi in un anno, è il Paese più colpito in Europa: cosa sta succedendo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’Italia è il Paese dell’Unione europea con il maggior numero di casi di morbillo. Lo rileva l’ultimo monitoraggio dell’Ecdc, secondo cui fra agosto 2025 e luglio 2026 nel nostro Paese sono state notificate 640 infezioni. Nello stesso periodo i casi nell’area Ue sono stati 2.339, senza alcun decesso, ma con una circolazione del virus ancora significativa.

Morbillo, i casi in Europa e il primato dell’Italia

Come riporta Tgcom24, dei 2.339 casi registrati nell’area Ue e dello spazio economico europeo 2.012 sono stati confermati in laboratorio.

Delle 640 notifiche italiane, 548 risultano confermate, mentre nei soli primi sei mesi del 2026 il conteggio si è fermato a 537.

Alle spalle dell’Italia si collocano la Bulgaria con 502 casi, la Romania con 310, la Spagna con 243 e la Francia con 174.

Il dato italiano va però letto anche alla luce dell’andamento recente, perché dopo il picco di 171 infezioni toccato ad aprile le segnalazioni hanno iniziato a calare.

A luglio il nostro Paese ha notificato 29 casi, scendendo al secondo posto dietro la Bulgaria, ferma a 61.

I bambini piccoli sono i più colpiti dal morbillo

I tassi più elevati riguardano le fasce di età più basse.

Nei dodici mesi analizzati il valore più alto si registra fra i bambini sotto l’anno di età, con 59,3 casi per milione di abitanti, seguiti dalla fascia fra uno e quattro anni, con 28,6 casi per milione.

Il dato sullo stato vaccinale è altrettanto netto: su 2.052 persone per cui erano disponibili le informazioni, il 73,1% non risultava vaccinato.

Il 15,8% aveva ricevuto una sola dose e il 9% almeno due, mentre per il restante 2% il numero di somministrazioni non era noto.

Un altro elemento riguarda l’origine delle infezioni, perché 929 casi di morbillo risultano acquisiti localmente contro 222 classificati come importati.

Le coperture vaccinali in Europa e il monitoraggio della rosolia

Per interrompere la circolazione del virus l’agenzia europea indica una soglia di copertura vaccinale pari almeno al 95% per entrambe le dosi.

Nel 2024 soltanto quattro Paesi dell’area Ue avevano raggiunto quel livello per entrambe le somministrazioni, cioè Cipro, Ungheria, Islanda e Portogallo.

L’Italia resta invece sotto la soglia per quanto riguarda la seconda dose.

Lo stesso rapporto monitora anche la rosolia, con 81 casi notificati in 29 Paesi nei dodici mesi considerati, di cui 63 in Polonia e 7 ciascuno in Germania e in Italia.