Boom di ammonimenti del questore a Ravenna per violenze in famiglia e stalking: 17 in tre mesi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Diciassette ammonimenti in tre mesi, più di uno alla settimana. È il boom registrato a Ravenna, dove il questore ha firmato una raffica di provvedimenti contro persone ritenute responsabili di violenza domestica e stalking. In 13 casi si tratta di violenze in famiglia, spesso consumate davanti ai figli.

Boom di ammonimenti del questore di Ravenna

Come riporta il comunicato della Polizia di Stato del 10 novembre, i provvedimenti sono arrivati nell’ultimo trimestre. Tredici riguardano segnalazioni di violenze in famiglia, gli altri quattro sono stati emessi per atti persecutori su richiesta delle vittime. Dietro ogni ammonimento c’è un’istruttoria della Divisione anticrimine della Questura, con le informazioni raccolte dai commissariati di Faenza e Lugo e dalle stazioni dei carabinieri.

Violenza domestica davanti ai figli e stalking

Per avviare la procedura gli agenti analizzano prima di tutto il materiale fornito dalla vittima, come messaggi, chat e audio, e ascoltano i testimoni. Poi il presunto autore viene convocato in Questura e informato degli accertamenti e delle conseguenze, prima amministrative e poi penali, se dovesse continuare.

La notifica dell’ammonimento, sottolinea la polizia, non è una semplice formalità. Al destinatario viene intimato di smettere e viene proposto un percorso per rivedere il proprio comportamento: chi non si ferma viene denunciato d’ufficio, anche senza querela.

IPA