Boom di candidati al maxi concorso dell'Agenzia delle Entrate, i requisti e i posti a disposizione
Boom di candidature per il concorso dell'Agenzia delle Entrate: 100mila iscritti per 2700 posti. Le date e i dettagli della prova
Sarebbero quasi 100mila i candidati che hanno presentato domanda per partecipare al concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate, che mira all’assunzione di 2700 dipendenti a tempo indeterminato per i posti da funzionari con profilo giuridico-tributario. Il concorso consisterà in un’unica prova scritta che si terrà presumibilmente verso la fine di ottobre.
- 100mila candidati per il test di ottobre
- Il concorso per l'Agenzia delle Entrate
- La ripartizione in regioni e sedi territoriali
100mila candidati per il test di ottobre
100mila candidati per 2700 posti di lavoro disponibili, una domanda che certamente supera la capienza dell’offerta. È quanto riporta SkyTg24 sul maxi concorso dell’Agenzia delle Entrate pronta d assumere 2700 funzionari con contratto a tempo indeterminato con profilo giuridico-tributario.
Per la precisione, scrive Italia Oggi citata da Fanpage, sarebbero state presentate 97.367 domande. Il concorso, in effetti, è una delle opportunità più attese dell’anno in corso.
Sono poco meno di 100mila le persone candidate per l’atteso concorso dell’Agenzia delle Entrate, che offre 2700 posti di lavoro
Coloro che supereranno il concorso verranno impiegati in attività di controllo fiscale e servizi e i posti assegnati verranno ripartiti per le varie regioni.
Considerata la mole di candidature si può dire che per il concorso 2025 ci sia stato un boom di richieste.
Il concorso per l’Agenzia delle Entrate
Come anticipato, l’Agenzia delle Entrate è pronta ad assumere 2700 funzionari con profilo giuridico-tributario con contratto a tempo indeterminato. Il termine per presentare la propria candidatura è scaduto l’11 agosto.
Secondo quanto apprende Italia Oggi il test, che consisterebbe in un’unica prova scritta, si potrebbe tenere alla fine del mese di ottobre. Il giorno 9 settembre sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul portale InPA, dedicato all’assunzione di personale per le pubbliche amministrazioni, verranno indicate le modalità con le quali si terrà il concorso.
Secondo Italia Oggi, ancora, i candidati dovranno rispondere a domande a risposta multipla che interessano diverse discipline, da diritto privato a elementi di teoria dell’imposta, ma anche diritto civile e diritto commerciale. È importante, inoltre, rivedere le proprie abilità con la lingua inglese e con i software utilizzati dalle PA.
Il voto finale sarà strutturato in 30esimi, il risultato finale minimo per superare la prova è fissato sui 21/30.
La ripartizione in regioni e sedi territoriali
Come anticipato, le persone che supereranno il concorso verranno ripartite in regioni e sedi territoriali. Di seguito i dettagli:
- Abruzzo: 70;
- Basilicata: 30;
- Calabria: 95;
- Campania: 222, (5 per la sezione territoriale sud del Settore Contrasto illeciti, Napoli) – Divisione Contribuenti;
- Emilia-Romagna: 160;
- Friuli-Venezia Giulia: 59;
- Lazio: 463 (170 per le Strutture Centrali);
- Liguria: 68;
- Lombardia: 555, (10 per la sezione territoriale Lombardia del Settore Contrasto illeciti, Milano) – Divisione Contribuenti;
- Marche: 60;
- Molise: 30;
- Piemonte: 158;
- Puglia: 165 (5 per la sezione territoriale sud del Settore Contrasto illeciti, Bari) – Divisione Contribuenti;
- Sardegna: 65;
- Sicilia: 165, (5 per la sezione territoriale sud del Settore Contrasto illeciti, Palermo) – Divisione Contribuenti;
- Toscana: 50;
- Trento: 85;
- Umbria: 35;
- Valle d’Aosta: 15;
- Veneto: 1.