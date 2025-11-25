Boom di voti per Luca Zaia alle regionali in Veneto, l'ex governatore punge gli alleati: "Sono ricandidabile"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Ora sono perfettamente ricandidabile alla presidenza della regione”. Così il governatore uscente del Veneto Luca Zaia dopo i risultati delle elezioni regionali che hanno visto la netta vittoria del centrodestra e di Alberto Stefani. Forte delle quasi 200 mila preferenze ottenute, Zaia torna a polemizzare per il no al terzo mandato. E punge gli alleati e il leader della Lega Salvini su Zaia problema o risorsa: “I cittadini, quando votano, danno dei segnali”.

Elezioni regionali in Veneto, 200 mila preferenze per Luca Zaia

Le elezioni regionali in Veneto che si sono tenute domenica 23 e lunedì 24 novembre hanno visto la netta vittoria del centrodestra e l’elezione a presidente di Alberto Stefani.

Un risultato ampiamente atteso alla vigilia, un po’ meno la tenuta della Lega: a differenza del resto del Paese, il partito guidato da Salvini si è confermato largamente primo partito in Veneto con il 36% davanti a Fratelli d’Italia con il 18%.

ANSA

Per questo risultato si parla di “effetto Zaia“, con il governatore uscente, candidato come capolista al Consiglio regionale, che ha incassato quasi 200 mila preferenze.

Per lui subito dopo il voto sono arrivati tanti riconoscimenti e complimenti, anche dagli avversari. “Ci sono tre vincitori: i candidati presidente eletti, il centrosinistra e Luca Zaia”, ha detto Matteo Renzi.

Per il leader della Lega Matteo Salvini invece il risultato è da condividere equamente tra Zaia, Stefani e “tanti militanti senza nome che non hanno mai mollato”.

Zaia: “Ora sono perfettamente ricandidabile”

“Ora sono perfettamente ricandidabile alla presidenza della regione: questa l’assurdità di questa legge”.

Così subito dopo l’esito del voto Luca Zaia torna a polemizzare con gli alleati del centrodestra per il no al terzo mandato consecutivo da presidente di Regione.

Che per Zaia sarebbe stato in realtà il quarto, dato che in Veneto la legge sul limite venne applicata nel 2015, dopo il suo primo mandato.

Nonostante la bassa affluenza è riuscito a raggiungere 200 mila preferenze: “Non è stata una passeggiata. È vero che ero uscente, è vero che ero capolista, ma molti pensavano ad esempio che il capolista veniva eletto automaticamente”.

Pur festeggiando la vittoria del centrodestra e della Lega in particolare, ottenuta anche grazie alla sua grande popolarità in regione, l’ex presidente punge gli alleati che lo hanno ostacolato, anche con il no alla lista Zaia.

“Ho detto che, se ero un problema, cercavo di renderlo reale. Adesso tutti hanno inteso cosa intendevo dire”, ha dichiarato il governatore uscente.

“Abbiamo realizzato una mission impossible, perché comunque stanno emergendo i risultati di un partito che l’anno scorso, alle europee, aveva il 12-13% e oggi vola”.

E “l’elezione di oggi è la dimostrazione che i cittadini, quando votano, danno dei segnali”, ha aggiunto.

“Non so dire cosa farò in futuro”

“Farò sicuramente il consigliere regionale”, ha detto Zaia sul suo futuro dopo il successo alla regionali, lasciando però intendere che tutte le porte sono aperte.

“Non so dire cosa farò in futuro”, ha poi aggiunto. Di certo c’è che la veste da “semplice” consigliere sembra stargli stretta.

All’orizzonte ci sono la possibile candidatura a sindaco di Venezia e le elezioni suppletive in Parlamento per il seggio lasciato libero da Stefani.

E sullo sfondo una partita tutta da giocare all’interno della Lega sulla leadership di Salvini.