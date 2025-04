Boom per i film Conclave e I due Papi dopo la morte di Papa Francesco, streaming da record

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo la morte di Papa Francesco, l’interesse per i film che raccontano i segreti del Vaticano è esploso. “Conclave” e “I due Papi” registrano numeri record sulle piattaforme streaming, tra curiosità e voglia di capire cosa succede davvero dietro le mura della Chiesa nei momenti di transizione.

Boom di streaming per Conclave

Nel giorno della morte di Papa Francesco, le visualizzazioni del film “Conclave” sono passate da 1,8 milioni a quasi 7 milioni di minuti in 24 ore solo negli Stati Uniti.

Il thriller diretto da Edward Berger e interpretato da Ralph Fiennes ha trovato nuova linfa tra il pubblico, incuriosito dai meccanismi, spesso opachi, dell’elezione papale.

Fonte foto: IPA In foto un frame del film Conclave

Con otto nomination agli Oscar e la vittoria per la miglior sceneggiatura non originale, il film è tornato anche nei cinema italiani e sarà disponibile gratuitamente su Sky e Now dal 5 maggio. L’effetto Bergoglio, già percepito durante la sua degenza al Gemelli, si è trasformato in un vero e proprio caso culturale.

La trama: di cosa parla

Tratto dal romanzo di Robert Harris, “Conclave” mette in scena le tensioni interne al Collegio dei Cardinali dopo la morte di un Papa progressista. Ralph Fiennes interpreta il cardinale Thomas Lawrence, decano incaricato di condurre le votazioni in Vaticano.

Tra scontri ideologici, giochi di potere e un segreto pronto a sconvolgere l’intera Chiesa, il film gioca su un equilibrio tra dramma, spiritualità e thriller politico.

Un’opera che riflette le divisioni della Chiesa contemporanea, senza mai cedere al sensazionalismo, ma anzi offrendo uno sguardo coinvolgente e profondo.

Altri film sul Vaticano

Anche “I due Papi” ha registrato un’impennata: il film di Fernando Meirelles, originale Netflix, è passato da 290.000 a 1,5 milioni di minuti visualizzati in un giorno. Con Jonathan Pryce nei panni di Bergoglio e Anthony Hopkins in quelli di Ratzinger, il film immagina il loro dialogo intimo prima del passaggio di consegne.

In questi giorni si parla molto anche di “Habemus Papam”, pellicola di Nanni Moretti del 2011: racconta il travaglio interiore di un Papa appena eletto che si sente inadeguato.

Anche questo film è tornato a essere cercato e discusso. La morte di Francesco ha riacceso non solo il dibattito spirituale, ma anche l’interesse per il racconto cinematografico del potere ecclesiastico.