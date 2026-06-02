Bordighera, la piccola Beatrice costretta a fumare "una canna" in un video girato da Emanuel Iannuzzi

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In uno dei filmati che hanno incastrato Emanuel Iannuzzi la piccola Beatrice sarebbe stata costretta a fumare “una canna”. A parlare della sigaretta artigianale, farcita con hashish o marijuana, è lo stesso uomo che nei giorni scorsi è stato arrestato per la morte della bambina di Bordighera. Nel video Iannuzzi induce la piccola a fumare ignorando il suo disagio e malessere, mentre accanto a lui sono presenti Manuela Aiello e le sorelline della bimba, di 7 e 9 anni.

Beatrice costretta a fumare “una canna”

La pm Veronica Meglio, titolare dell’inchiesta della Procura di Imperia sulla morte della piccola Beatrice, ha messo nero su bianco tutti gli elementi che incastrano Emanuel Iannuzzi, il 42enne compagno di Manuela Aiello recentemente arrestato.

Tra questi, c’è il video di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi, quello relativo a Beatrice costretta a fumare. Ma ciò che viene somministrato alla bambina non è una semplice sigaretta.

ANSA

Si tratta piuttosto di “una canna”, come dice esplicitamente Iannuzzi nel filmato. Nell’ordinanza firmata dal gip Massimiliano Botti si legge che l’uomo “fa fumare la sigaretta artigianale, verosimilmente con hashish o marijuana, a Beatrice”, e di fronte alle resistenze e alle sofferenze della piccola la “prende in giro”.

Iannuzzi ride e si diverte “dimostrando totale indifferenza rispetto al malessere” della piccola Beatrice e ignora i “pericoli a cui la esponeva”.

La testimonianza choc di un amico di Manuela Aiello

Il 7 febbraio a Perinaldo, presso l’abitazione di Emanuel Iannuzzi, la coppia aveva ricevuto alcuni amici. Uno di questi sarebbe salito al piano di sopra per controllare la piccola Beatrice, che già “non stava bene”.

La bambina aveva “un livido vistoso al collo” e si presentava “molto sofferente”, ed era accudita dalle due sorelline mentre la madre e il compagno erano intenti a “cenare, bere alcol e assumere sostanze stupefacenti” al piano di sotto, insieme ad un’altra persona.

Il rifiuto di portare Beatrice all’ospedale per non perdere l’affido

A quel punto l’amico della coppia avrebbe incalzato Manuela Aiello, consigliandole di far visitare Beatrice da un medico. La donna avrebbe scosso la testa spiegando che se avesse portato la figlia all’ospedale “il nonno paterno ne avrebbe approfittato per chiedere l’affido delle bimbe“.

Raggiunto dalle telecamere di Dentro La Notizia lunedì 1° giugno, il nonno paterno di Beatrice ha rivelato di non aver mai avuto fiducia nella donna, che “chiedeva sempre soldi, soldi e ancora soldi”. Manuela Aiello ed Emanuel Iannuzzi saranno ascoltati mercoledì 3 giugno dal gip per l’udienza di convalida.